الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس الأرجنتين يتراجع عن قراره بزيادة راتبه ورواتب كبار المسئولين

الرئيس الأرجنتيني
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

ألغى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مرسوما وقعه في فبراير حول زيادة راتبه ورواتب كبار المسؤولين التنفيذيين بنسبة 48%.

وذكر رئيس مكتب خافيير ميلي على منصة إكس: "يبلغ مكتب الرئيس أنه بموجب قرار الرئيس خافيير ميلي، سيتم إلغاء جميع الزيادات في رواتب الإدارة العامة، بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس والوزراء والأمناء".

بدورها، ذكرت بوابة "Infobae" أنه "كان من المخطط في البداية زيادة رواتب الرئيس وكبار المسؤولين بنسبة 48%، من خلال مرسوم نهاية فبراير.

ووقع ميلي في وقت سابق على مرسوم طوارئ بشأن أكثر من 300 إصلاح لتحرير الاقتصاد، في كافة المجالات.

ونوقشت الإصلاحات في لجان مختلفة تابعة لمجلس النواب بالبرلمان لمدة شهر تقريبا وأثارت استياء العديد من المواطنين والسياسيين، فيما شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس مظاهرات شارك فيها عدة آلاف للتعبير عن معارضتهم للإصلاحات.

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