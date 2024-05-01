الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منظمة الشفافية الدولية تطالب بتحقيق في مزاعم عن عنف الشرطة ضد المتظاهرين في جورجيا

عنف الشرطة ضد المتظاهرين
عنف الشرطة ضد المتظاهرين في جورجيا

دعت منظمة الشفافية الدولية في جورجيا، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق في سلوك الشرطة التي استخدمت العنف ضد المتظاهرين المعارضين لمشروع قانون “العملاء الأجانب” الذي تعتبره المعارضة والدول الغربية سلطويًا ومستوحى من روسيا.

وكانت الشرطة الجورجية استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين خارج البرلمان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في تصعيد حاد لحملة القمع بعد أن ناقش المشرعون مشروع قانون "العملاء الأجانب.

وقالت المنظمة في بيان: "الليلة، 30 أبريل 2024، خلال مسيرة سلمية، بينما كان المواطنون يعبرون عن احتجاجهم السلمي ضد القانون الروسي، بدأت وزارة الداخلية، دون أي سبب واضح أو إنذار مناسب، في تفريق الحشد"، حسب صحيفة الجارديان.

وأضافت: "لقد استخدمت قوات وزارة الداخلية القوة غير المتناسبة، وتعرض بعض المتظاهرين للضرب. واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه. وتم اعتقال العديد من المتظاهرين".

وتابعت: "إننا ندعو وزارة الداخلية إلى التوقف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والسماح لهم بممارسة حرياتهم في التجمع السلمي والتعبير في بيئة آمنة. وندعو جهاز التحقيق الخاص إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبها ضباط الشرطة".

 

txt

جورجيا.. القوات الخاصة تستخدم الرصاص المطاطى لتفريق احتجاجات فى العاصمة تبليسى

 

اعتقال 63 متظاهرًا ضد مشروع القانون

 

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الجورجية: إن 63 شخصا اعتقلوا في جورجيا خلال احتجاج على مشروع قانون "العملاء الأجانب" وأصيب ستة من ضباط الشرطة.

 

وكانت رويترز أفادت في وقت مبكر من الأربعاء، بإن شرطة مكافحة الشغب الملثمة اندفعت بعنف إلى المسيرة السلمية التي انطلقت ليل الثلاثاء، بينما قامت بضرب واعتقال عشرات الأشخاص الذين كانوا يحتجون على مشروع القانون.

ونقلت عن شهود عيان أن ضباط الشرطة الجورجية اعتدوا جسديًا على المتظاهرين – الذين ألقوا عليهم البيض والزجاجات – قبل استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية لإجبار المتظاهرين على الخروج من المنطقة خارج مبنى البرلمان الذي بناه السوفييت.

وأغلق آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة الشوارع المركزية في تبليسي كل ليلة منذ أن وافق البرلمان على القراءة الأولى لمشروع القانون في 17 أبريل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدة صحفيين تعرضوا للاعتداء، من بينهم مصورها الذي تعرض للضرب بهراوة مطاطية على الرغم من تحديده بوضوح على أنه صحفي.

وذكرت صحيفة الجارديان، أن ليفان خابيشفيلي ـ رئيس الحركة الوطنية المتحدة المعارضة الرئيسية التي يتزعمها الرئيس السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي ـ تعرض للضرب المبرح واضطر إلى طلب المساعدة الطبية.

ما هو قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل؟

مشروع قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل هو مشروع يحاول الحزب الحاكم في جورجيا تمريره منذ مارس 2023. 

ويلزم القانون أي منظمة في جورجيا تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من مصادر أجنبية أن تسجل نفسها كمنظمة تمثل مصلحة أجنبية "أي تخضع لنفوذ أجنبي"، وإذا فشلوا في التسجيل، فسوف يواجهون عقوبات مالية كبيرة.

وتقول جماعات المعارضة والمجتمع المدني إن القانون المقترح يهدف إلى إسكات حرية التعبير للمواطنين والمنظمات الجورجية، بما في ذلك أنشطة مراقبي الانتخابات.

 

الشرطة الجورجية لغاز المسيل للدموع القنابل خراطيم المياه المتظاهرين مشروع قانون العملاء الأجانب

مواد متعلقة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

بولندا تنشر قواتها على حدود روسيا تمهيدًا لمناورات الناتو "المدافع الصامد 2024"

هل هناك انفراجة فى محادثات وقف إطلاق النار بغزة؟

خبير اقتصادى: التشكيك الغربى فى الاقتصاد سببه إيقاف مصر مخططات وأطماع إسرائيل

الضفة الغربية المحتلة: مستعمرون يقتحمون تل ماعين الأثرى فى الخليل

محمود عباس: نحذر من اجتياح رفح ولن نقبل بتهجير الفلسطينيين

الأمم المتحدة: تدفق المساعدات إلى غزة ما زال غير كاف

الأكثر قراءة

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى و الدولار

أول تعليق من "التعليم" على خناقة مدرسة بالهرم: الأمن سيطر

سافر بالعجلة من المنوفية إلى دهب.. مواطن يحتفل بـ عيد تحرير سيناء على طريقته الخاصة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

محطة تل أبيب

المزيد

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس