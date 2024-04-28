الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: تدفق المساعدات إلى غزة لا زال غير كاف

غزة
غزة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إسرائيل قامت تحت رقابة دولية مكثفة، بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة هذا الشهر، لكن لا زال هناك حاجة إلى المزيد مع سيطرة الجوع الشديد على القطاع، خاصة في الشمال المدمر.

من السابق لأوانه القول إن المجاعة التي تلوح في الأفق لم تعد تشكل خطرا

وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تصريح لـ "نيويورك تايمز": "إن زيادة مستويات المساعدات علامة جيدة، لكن من السابق لأوانه القول إن المجاعة التي تلوح في الأفق لم تعد تشكل خطرا".

وأضاف: "لا يمكن أن يحدث هذا ليوم واحد أو أسبوع فحسب، بل يجب أن يحدث كل يوم في المستقبل المنظور، وتابع أن الحاجة الرئيسية هي المزيد من الغذاء والماء والدواء، إذا تمكنا من القيام بذلك، فيمكننا تخفيف الألم، ويمكننا تجنب المجاعة".

 

 

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن منظمات الإغاثة لطالما تشكو من أن القليل فقط من المساعدات يدخل إلى القطاع الفلسطيني، ملقية باللوم على ظروف الحرب القاسية وعمليات التفتيش الصارمة والقيود الإسرائيلية على عدد نقاط العبور. 

حوالي 100 شاحنة تصل يوميًا إلى النصف الشمالي من القطاع

ولفتت إلى أنه الآن، تصل حوالي 100 شاحنة يوميًا إلى النصف الشمالي من القطاع عبر نقطتي عبور رئيسيتين في الجنوب، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، مقارنة بإجمالي 350 شاحنة خلال شهر مارس بأكمله تقريبًا.

ونوهت بأنه على الرغم من بدء وصول شحنات الدقيق من برنامج الأغذية العالمي إلى أشدود ومنه إلى شمال غزة على وجه الخصوص"، وزيادة القوافل البرية التي تسافر من الأردن عبر الضفة الغربية وعبر جزء من إسرائيل قبل الوصول إلى المعابر الحدودية جنوب غزة، مع بدء مهندسي الجيش الأمريكي في بناء رصيف عائم قبالة ساحل غزة، لتمكين عمال الإغاثة على تقديم ما يصل إلى مليوني وجبة يوميًا، إلا أن حجم المساعدات التي تصل فعليا إلى غزة، لا زالت محل خلاف، حيث تستخدم إسرائيل والأمم المتحدة أساليب مختلفة لتتبع شحنات الشاحنات.

وتدعي شاني ساسون، المتحدثة باسم مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: "إن عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا تضاعف في الأسابيع الأخيرة ليصل إلى متوسط ​​يومي قدره 400 شاحنة"، بينما أفادت الأمم المتحدة بإن الزيادة هذه "أقل بكثير".

txt

سعيد عكاشة: 80% من المساعدات لقطاع غزة مصرية

 

الشاحنات التي تقوم إسرائيل بفحصها تدخل غزة نصف ممتلئة

في هذا السياق، أوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في الأسبوعين المنتهيين يوم الخميس، وهو آخر يوم توافرت عنه أرقام، وجدت أن ما متوسطه 189 شاحنة تدخل غزة يوميا عبر المعبرين الرئيسيين في الجنوب، على الرغم من أن العدد يتقلب بشكل كبير.

وذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة، أن الشاحنات التي تقوم إسرائيل بفحصها وإحصائها غالبا ما تدخل غزة نصف ممتلئة، وفي بعض الأحيان يستغرق وصول الشاحنات إلى المستودعات في غزة أكثر من يوم واحد، مما يؤثر على الأعداد اليومية.

نيويورك تايمز إسرائيل تدفق المساعدات غزة الجوع الامم المتحدة

مواد متعلقة

الجارديان: ارتفاع الحرارة قد يكون سبب انفجار الذخيرة بقاعدة عسكرية فى كمبوديا

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

عضو بارز في الكونجرس يدعو إلى اعتقال الداعمين لغزة

200 يوم على الحرب: حشود في تل أبيب والقدس بعد فيديو المحتجز الإسرائيلي

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

الهلال الأحمر الفلسطينى: لا توجد بيئة صالحة للحياة فى غزة

زلات لسان جو بايدن مستمرة.. كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

"مصيلحى": قرار وقف الصيد وراء زيادة أسعار الأسماك.. وستنخفض فى هذا الموعد

الشقة فيها عفريت.. أب يخرج أبناءه من مسكنهم بحيلة شيطانية

الأهلى يتسلّم 46 مليون جنيه من اتحاد الكرة.. وبيبو يحذر السولية والشحات

الصحف الإنجليزية عن «خناقة» صلاح وكلوب: انتهت المنافسة وحان الرحيل

أكاذيب الصحافة الأمريكية.. الأخبار الزائفة وسيلة جديدة للضغط على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة

المعارضة الإسرائيلية: يجب استقالة كل شاغلى المناصب السياسية والأمنية يوم 7 أكتوبر