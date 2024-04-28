الأمم المتحدة: تدفق المساعدات إلى غزة لا زال غير كاف

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن إسرائيل قامت تحت رقابة دولية مكثفة، بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة هذا الشهر، لكن لا زال هناك حاجة إلى المزيد مع سيطرة الجوع الشديد على القطاع، خاصة في الشمال المدمر.

من السابق لأوانه القول إن المجاعة التي تلوح في الأفق لم تعد تشكل خطرا

وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في تصريح لـ "نيويورك تايمز": "إن زيادة مستويات المساعدات علامة جيدة، لكن من السابق لأوانه القول إن المجاعة التي تلوح في الأفق لم تعد تشكل خطرا".

وأضاف: "لا يمكن أن يحدث هذا ليوم واحد أو أسبوع فحسب، بل يجب أن يحدث كل يوم في المستقبل المنظور، وتابع أن الحاجة الرئيسية هي المزيد من الغذاء والماء والدواء، إذا تمكنا من القيام بذلك، فيمكننا تخفيف الألم، ويمكننا تجنب المجاعة".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن منظمات الإغاثة لطالما تشكو من أن القليل فقط من المساعدات يدخل إلى القطاع الفلسطيني، ملقية باللوم على ظروف الحرب القاسية وعمليات التفتيش الصارمة والقيود الإسرائيلية على عدد نقاط العبور.

حوالي 100 شاحنة تصل يوميًا إلى النصف الشمالي من القطاع

ولفتت إلى أنه الآن، تصل حوالي 100 شاحنة يوميًا إلى النصف الشمالي من القطاع عبر نقطتي عبور رئيسيتين في الجنوب، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، مقارنة بإجمالي 350 شاحنة خلال شهر مارس بأكمله تقريبًا.

ونوهت بأنه على الرغم من بدء وصول شحنات الدقيق من برنامج الأغذية العالمي إلى أشدود ومنه إلى شمال غزة على وجه الخصوص"، وزيادة القوافل البرية التي تسافر من الأردن عبر الضفة الغربية وعبر جزء من إسرائيل قبل الوصول إلى المعابر الحدودية جنوب غزة، مع بدء مهندسي الجيش الأمريكي في بناء رصيف عائم قبالة ساحل غزة، لتمكين عمال الإغاثة على تقديم ما يصل إلى مليوني وجبة يوميًا، إلا أن حجم المساعدات التي تصل فعليا إلى غزة، لا زالت محل خلاف، حيث تستخدم إسرائيل والأمم المتحدة أساليب مختلفة لتتبع شحنات الشاحنات.

وتدعي شاني ساسون، المتحدثة باسم مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية: "إن عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا تضاعف في الأسابيع الأخيرة ليصل إلى متوسط ​​يومي قدره 400 شاحنة"، بينما أفادت الأمم المتحدة بإن الزيادة هذه "أقل بكثير".

الشاحنات التي تقوم إسرائيل بفحصها تدخل غزة نصف ممتلئة

في هذا السياق، أوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في الأسبوعين المنتهيين يوم الخميس، وهو آخر يوم توافرت عنه أرقام، وجدت أن ما متوسطه 189 شاحنة تدخل غزة يوميا عبر المعبرين الرئيسيين في الجنوب، على الرغم من أن العدد يتقلب بشكل كبير.

وذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين في الأمم المتحدة، أن الشاحنات التي تقوم إسرائيل بفحصها وإحصائها غالبا ما تدخل غزة نصف ممتلئة، وفي بعض الأحيان يستغرق وصول الشاحنات إلى المستودعات في غزة أكثر من يوم واحد، مما يؤثر على الأعداد اليومية.