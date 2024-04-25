زلات لسان جو بايدن مستمرة.. كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا، مخاوف الأمريكيين القلقين بشأن صحته العقلية أمس الأربعاء عندما بدا وكأنه يقرأ تعليمات من ملقن يلقنه الكلمات؛ حيث قرأ كلمة "وقفة" التي كتبها له مساعدوه كي يتوقف عن الكلام، وكأنها جزء من خطابه.

وارتكب بايدن زعيم الدولة الأقوى نفوذًا في العالم، والشريك والداعم الأكبر لإسرائيل في حرب إبادة الفلسطينيين في غزة، هذا الخطأ أثناء مخاطبته جمهورًا في مؤتمر نقابي في واشنطن العاصمة.

وقال "بايدن" أثناء حث الناخبين على الترشح لولاية ثانية: "أرى أمريكا ندافع فيها عن الديمقراطية، لا أن نقلص منها. أرى أمريكا حيث نحمي الحريات، ولا ننتزعها منها. أرى اقتصادًا ينمو كثيرًا في عام 2018. من القاعدة إلى القمة حيث يدفع الأثرياء حصتهم العادلة، حتى نتمكن من الحصول على رعاية الأطفال، وإجازة مدفوعة الأجر، وأكثر من ذلك بكثير، وما زلنا نخفض العجز الفيدرالي ونزيد من الاقتصاديين".

وأضاف بايدن: "تخيلوا ما يمكننا فعله بعد ذلك، أربع سنوات أخرى. توقف".

و"توقف" الكلمة كتبها له مساعدوه كإشارة على وجوب التوقف عن الكلام؛ إلا أنه قرأ الأمر بأن يتوقف وكأنه من ضمن الخطاب، وفقًا لصحيفة "تليجراف".

وبدا بايدن بعد ذلك وهو يضحك على الخطأ بينما اندلعت القاعة بهتافات "أربع سنوات أخرى".

زلات لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تزيد من مشاكله وتعكس ارتباكًا سياسيًا، وتخبطًا نفسيًا، وفضحًا لسلامة عقله، ليست بالجديدة، حيث أصبح معروفًا بزلاته المتكررة في تصريحاته العامة.

أبرز زلات لسان جو بايدن

في هذا الإطار يلقي "الدستور" على أبرز زلاته وأخطائه المتكررة التي أثارت العديد من الأسئلة حول مدى قدرته على أداء وظيفته كرئيس أكبر بلد في العالم:

وصف بابوا غينيا الجديدة بأنها موطن لأكلة لحوم البشر وذلك خلال حديثه في حفل تذكاري للحرب في بنسلفانيا، عن عمه الطيار في سلاح الجو بالجيش، الملازم الثاني أمبروز ج. فينيجان جونيور، الذي توفي خلال الحرب العالمية الثانية في حادث تحطم طائرة في غينيا الجديدة؛ حيث قال: "لم يعثروا على الجثة قط لأنه كان هناك الكثير من أكلة لحوم البشر في ذلك الجزء من غينيا الجديدة".

نسب بطريق الخطأ للرئيس السابق دونالد ترامب الفضل في إثبات أن البيت الأبيض لبايدن "لا يمكن الوثوق به"؛ حيث قال في خطاب ألقاه في فلوريدا الثلاثاء الماضي: "لا يمكن الوثوق بنا" بدلًا من "لا يمكن الوثوق به" في تصريحات موجهة إلى ترامب.

قال هذا الشهر للناخبين في أريزونا "انتخبوني، أنا في القرن العشرين" أثناء حديثه عن قرار الولاية بدعم حظر شبه عالمي للإجهاض.

وصف متنزه "غراند كانيون" في أريزونا، أو الأخدود العظيم بإحدى عجائب الدنيا "التسع"، بدلًا من أن يقول "عجائب الدنيا السبع".

خلط بين روسيا وأوكرانيا ورئيسيهما خلال حديثه بقمة حلف شمال الأطلسي التي عُقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

أشاد بدولة "تشيكوسلوفاكيا" التي تفككت إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا نهاية عام 1992 على "دعمها لأوكرانيا ضد روسيا"، بدلًا من التشيك.

وصف خلال فعالية انتخابية لقاء أجري مؤخرًا مع الزعيم الفرنسي السابق فرانسوا ميتران الذي توفي منذ فترة طويلة بدلًا من الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

اختلطت عليه الأمور مرة أخرى بين رئيسي المكسيك ومصر؛ حيث سمى الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ"الرئيس المكسيكي" بدلًا من "الرئيس المصري".

خلط مرتين بين المستشار الألماني السابق هلموت كول، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، أثناء حديثه إلى المانحين، خلال حملة جمع التبرعات أقيمت، في نيويورك.

أخطأ بين أوكرانيا والعراق حيث قال للصحفيين: إن "بوتين يخسر بوضوح الحرب في العراق" بدلًا من أوكرانيا.

خلط بين الشعبين الأوكراني والإيراني خلال خطابه الأول عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس؛ حيث قال إن نظيره الروسي "لن يربح أبدًا قلوب وأرواح الشعب الإيراني ولن يقضي على حبهم للحرية أبدًا"، بدلًا من "الشعب الأوكراني".

خلط في نوفمبر 2022 بين مدينة الفلوجة العراقية ومدينة خيرسون في جنوب شرقي أوكرانيا، أثناء مؤتمر صحفي في البيت الأبيض.

وصف الولايات المتحدة في كلمة له في البيت الأبيض حول التدابير الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للنساء بأنها "الدولة الوحيدة المنقسمة في العالم"؛ حيث قال نحن الدولة الوحيدة المنقسمة وذات البصيرة في العالم! لدينا وضع معين..جميع البلدان الأخرى تشكلت على أساس الجغرافيا أو العرق، نحن الدولة الوحيدة التي تشكلت على أساس الفكرة.. فكروا في الأمر.

أشار خلال كلمته إلى نائبة رئيس الولايات المتحدة كامالا هاريس (دون احترام) قائلًا: "تلك المرأة التي على يساري". وسبق أن أشار إلى هاريس بـ"السيدة الأولى".

اعتبرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ندمه على تورط واشنطن "في أوكرانيا"، ليس زلة لسان بقدر ما هو اعتراف بالفشل الذريع لواشنطن.

أخطأ خلال تحذيره رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو من تكرار الخطأ الذي ارتكبته الولايات المتحدة بتدخلها في "أوكرانيا"، قبل أن يصحح نفسه ويقول "أقصد العراق وأفغانستان".

حذّر إسرائيل من الإقدام على مهاجمة حيفا شمال إسرائيل، وهو يقصد رفح في جنوب قطاع غزة.

يشار إلى أن جو بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في تاريخها، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفًا لانتقادات لاذعة من سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، وحتى بين الديمقراطيين، حيث دعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارًا وتكرارًا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدم هذا السياسي في السن.