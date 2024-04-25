الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

200 يوم على الحرب: حشود في تل أبيب والقدس بعد فيديو المحتجز الإسرائيلي

تظاهرات في إسرائيل
تظاهرات في إسرائيل

حشود ضخمة تجمعة، مساء أمس، في تل أبيب والقدس، بعد فترة وجيزة من نشر حماس مقطع فيديو مسجلاً للرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين، الذي تم اختطافه في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي بثتها وسائل إعلام ومنها "سي إن إن" المتظاهرين وهم يغطون أفواههم بشريط لاصق مكتوب عليه الرقم "200"، في إشار إلى مرور 200 يوم على الحرب في غزة دون جديد يذكر بشأن المحتجزين.

وسار المتظاهرون وسط تل أبيب على طول شارع ديزنغوف، وقاموا بزيارة سفارة الولايات المتحدة على طول الساحل.

وألقى أفراد عائلات المحتجزين كلمة أمام حشد كبير متجمع في ساحة سميت بساحة "الرهائن"، حيث نظمت احتجاجات متتالية منذ هجمات طوفان الأقصى.

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مغادرة "بن غفير" مكتبه فى حماية شرطة الاحتلال خوفًا من التظاهرات

وعند تقاطع شارعي كابلان وبيجن في تل أبيب، قام بعض المتظاهرين بوضع ملصقات تدعو إلى إجراء انتخابات فورية.

واستمع آلاف آخرون، ملفوفين بالأعلام الإسرائيلية أو يقرعون الطبول، إلى متحدث يحث على التجنيد العسكري للسكان المتدينين المتشددين في البلاد لتقاسم عبء الحرب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صرخات عائلات المحتجزين كانت تسمع من الألم والغضب من حكومة نتنياهو؛ وكانوا يقولون:"اتفقنا الآن". "على الحكومة التفاوض على إطلاق سراحهم".

بالتزامن، تجمع المئات من أصدقاء الأسير الإسرائيلي هيرش جولدبيرج في شارع غزة بالقدس، مطالبين بعقد صفقة تبادل وعدم التخلي عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأعربت عائلة "جولدبيرج" عن قلقها بشأن صحة مقطع الفيديو الذي بثته حماس، مناشدة الحكومة الإسرائيلية ضرورة استئناف المفاوضات للإفراج عنه.

في نهاية المطاف، اندمجت التظاهرتان، حيث انضم التجمع السياسي إلى تجمع العائلات.

في غضون ذلك، غادر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مبنى مكتبه القريب من مكان الاحتجاجات، بعدما بدأ المتظاهرون بإطلاق الهتافات ضده، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت مصادر من القدس لإذاعة الاحتلال، بأن الوزير خرج بتنسيق مع قوات الشرطة الإسرائيلية لضمان سلامته، وتفادي أي تصاعد للتوترات في المنطقة، وخوفًا من حالة العنف لدى المتظاهرين.

فيديو جولدبيرج دليل على نجاته من هجمات طوفان الأقصى

وأصدرت حماس شريط فيديو للرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش جولدبرج بولين يوم الأربعاء، وهو أول دليل على نجاته من إصابته البالغة أثناء أسره في 7 أكتوبر.

تم اختطاف جولدبيرج بولين، البالغ من العمر 23 عامًا، من مهرجان نوفا الموسيقي في 7 أكتوبر. وظهر في الفيديو غير المؤرخ وجزء من ذراعه اليسرى مفقود بعدة بوصات فوق يده، حسب "سي إن إن".

ولم تسفر المحادثات بين إسرائيل وحماس لتأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين عن أي نتيجة حتى الآن. وخلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التزام الولايات المتحدة بتأمين "الإفراج عن جميع الرهائن".

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