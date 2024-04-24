مغادرة "بن غفير" مكتبه فى حماية شرطة الاحتلال خوفًا من التظاهرات

غادر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، منذ قليل، مبنى مكتبه القريب من مكان الاحتجاجات ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بعدما بدأ المتظاهرون بإطلاق الهتافات ضده، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت مصادر من القدس لإذاعة الاحتلال، بأن الوزير خرج بتنسيق مع قوات الشرطة الإسرائيلية لضمان سلامته، وتفادي أي تصاعد للتوترات في المنطقة، وخوفًا من حالة العنف لدى المتظاهرين.

وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين اليوم، بعد انتشار فيديو المحتجز الإسرائيلي الأمريكي هيرش جولدبيرج بولين، وهو ما زال بين المحتجزين في غزة، إذ ينتقد خلال الفيديو الحكومة الإسرائيلية، وحث عائلته على الصمود.

فيديو الرهينة الإسرائيلي

وبحسب شبكة سي إن إن، تم قص شعر جولدبيرج بولين بشكل ملحوظ في الفيديو، الذي تم تحريره ليظهر الرهينة بشكل واضح، وليؤكد نجاته بعد الإصابات التي تعرض لها أثناء اختطافه في السابع من أكتوبر.

وفي الفيديو، ينتقد جولدبيرج بولين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على غرار المحتجزين الإسرائيليين الآخرين في مقاطع أخرى نشرتها حركة حماس.

وذكرت شبكة سي إن إن: "ويبدو من الواضح تقريبًا أن الرهينة يتحدث تحت الضغط، بعد أن ظل محتجزًا في غزة لمدة ستة أشهر".

وخلال الفيديو، يذكر بولين أعضاء الحكومة الإسرائيلية وهم يتناولون العشاء مع عائلاتهم، في إشارة واضحة إلى عطلة عيد الفصح اليهودي التي بدأت ليلة الإثنين وتُحتفل بها تقليديًا بوجبة عائلية، بينما هو وذووه ما زالوا محتجزين.

جدير بالذكر أن جولدبيرج بولين ولد في الولايات المتحدة، لكن عائلته انتقلت إلى إسرائيل في عام 2008.