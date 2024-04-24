الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد 200 يوم حرب.. مخاوف من حدة التظاهرات بالجامعات الأمريكية لدعم غزة

التظاهرات بالجامعات
التظاهرات بالجامعات الأمريكية لدعم غزة

بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل موجة الاحتجاجات الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان داخل أروقة الجامعات الأمريكية وسط مخاوف من زيادة وتيرة التظاهرات الفترة المقبلة، خاصة بعد اعتقال طلاب جامعة كولومبيا بسبب رفضهم حرب غزة.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير لها، إن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في الحرم الجامعي الأمريكي تنتشر في عدة ولايات، فيما تستعد ولايتي كاليفورنيا وتكساس لتظاهرات مماثلة بعد أن اجتاحات التظاهرات داخل الجامعات في كولومبيا وييل.

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استمرار تظاهرات جامعة كولومبيا لدعم غزة.. والشرطة الأمريكية تعتقل عشرات الطلاب

الاحتجاجات تضرب الجامعات الأمريكية لدعم غزة

وتعد جامعات UT-Austin وUCLA وJohns Hopkins من بين أحدث أماكن الاحتجاج بعد شرارة الاحتجاجات التي ضربت تجمع جامعات "Ivy League"، والتي تضم 8 جامعات أمريكية.

وأوضحت الشبكة، أنه بعد الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي تشكلت في جامعة كولومبيا وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وييل، أصبحت مجموعات ناشطة إضافية مصدر إلهام لقيادة حركات المقاومة الخاصة بها، مما أجبر الجامعات في كاليفورنيا وتكساس وماريلاند على الاستعداد لاحتجاجات جديدة.

ووفقًا للشبكة الأمريكية أعلنت مجموعات الناشطين في جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس "UCLA"، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ماريلاند، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ستنظم احتجاجات مناهضة لإسرائيل اليوم الأربعاء.

ونشرت الفصائل المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الثلاث على وسائل التواصل الاجتماعي ما يشير إلى أنهم يعتزمون تنظيم حركات "مقاومة"، بما في ذلك منشور من مجموعة هوبكنز للعدالة يدعو الأعضاء إلى دعم  غزة، فيما يطالب الطلاب في العديد من الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل سحب الاستثمارات من المستوطنات الإسرائيلية.

وتأتي الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل المتوقعة حديثًا في الوقت الذي شهد فيه النشطاء إقبالًا كبيرًا مع مئات الطلاب في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك وييل وشهدت جامعات أخرى احتجاجات مماثلة في الأيام الأخيرة.

وشهدت جامعة ميريلاند- كوليدج بارك، وجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي، وجامعة إلينوي في أوربانا شامبين، احتجاجات مماثلة في الأيام الأخيرة استهدفت إسرائيل وحربها في غزة.

ويطالب العديد من المتظاهرين بإنهاء القتال في غزة، والذي أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن هذه الاحتجاجات الجديدة هي استمرار للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل التي ظهرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

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إضراب جماعي لهيئة تدريس جامعة كولومبيا بعد اعتقال المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين

قطاع غزة العدوان الإسرائيلى الجامعات الأمريكية جامعة كولومبيا حرب غزة إسرائيل

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