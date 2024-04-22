فى يوم الأرض.. خرائط جوجل تقدم ميزة جديدة لتوفير الوقود وحماية البيئة

قدمت خرائط جوجل Google maps، مقترحات جديدة لمستخدميها في أستراليا؛ بشأن استخدام الطرق الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، ضمن تجربة جديدة لتقديم بدائل أكثر مراعاة للبيئة، وذلك في ذكرى يوم الأرض العالمي الذي يحتفل به العالم اليوم.

ووفق تقرير لصحيفة "الجارديان"، سيقدم تطبيق خرائط جوجل، قريبًا، نصائح للمستخدمين في سيدني وملبورن؛ بشأن وسائل النقل العام، أو بدائل السير المناسبة لسيارتهم؛ لتوفير استهلاك الوقود، وذلك ضمن "التغييرات الخضراء" المقبلة التي ستدخلها جوجل إلى الخدمة.

خرائط جوجل توفر مسارات بديلة لتوفير الوقود وحماية البيئة

قالت الصحيفة إنه سيتم عرض الطريق الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود للسيارات، كما سيتمكن سائقو المركبات الكهربائية من البحث عن محطات الشحن القريبة.

وأعلنت شركة جوجل عن هذه الميزات، اليوم، للاحتفال بيوم الأرض، على الرغم من أن بعضها لن يكون متاحًا على الفور أو في جميع المواقع.

وقال أندرو فوستر، مدير خرائط جوجل، إن الأدوات التي تمت إضافتها إلى تطبيق الملاحة الخاص بالشركة مصممة لتشجيع السائقين على اتخاذ خيارات نقل أكثر استدامة.

وأوضحت الجارديان أن جوجل ستوفر الإرشادات نحو الطرق الموفرة للوقود، التي سيتم عرضها في التطبيق اعتبارًا من اليوم الإثنين، فيما سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد المسارات التي تستخدم أقل قدر من الطاقة، حتى لو كانت تستغرق وقتًا أطول.

وسيتمكن مستخدمو خرائط جوجل من تحديد ما إذا كانوا يقودون سيارة تعمل بالبنزين أو الهجين أو الديزل أو السيارة الكهربائية للمساعدة في تحديد الطريق الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ولكن قد يُطلب من العملاء في سيدني وملبورن السفر بطرق أكثر صداقة للبيئة في المستقبل، حيث سيقدم التطبيق اقتراحات توضح وسائل النقل العام أو بدائل المشي إذا كانت أوقات السفر متشابهة أو أفضل.

وقال فوستر إن هذه الميزة الجديدة من جوجل تدفع الناس إلى التفكير في بدائل أكثر صداقة للبيئة، موضحا أن هذا يعتمد على شراكة جوجل طويلة الأمد مع سلطات النقل المحلية لتعزيز النقل العام وتوفير المعلومات في الوقت المناسب.

ومن المتوقع إطلاق الميزة الجديدة في أكبر مدينتين في أستراليا خلال "الأسابيع المقبلة"، وستكون التغييرات، بالإضافة إلى إظهار مواقع محطات شحن السيارات الكهربائية، وهو شيء تم طرحه عالميًا هذا العام وسيظهر لأول مرة في المركبات المضمنة ببرنامج خراط جوجل.

كذلك أضافت شركة آبل أيضًا تفاصيل عن محطات شحن السيارات الكهربائية إلى تطبيق الخرائط الخاص بها في عام 2022، على الرغم من أن الميزة متاحة فقط في بعض السيارات المتطورة في الولايات المتحدة حسب الصحيفة.