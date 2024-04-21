جوجل تُحكم قبضتها على أنشطة الأطفال.. أدوات رقابة أبوية جديدة

تعمل جوجل على تعزيز تحكم الآباء في أنشطة أطفالهم على الإنترنت من خلال تحديثات مهمة لتطبيقها للرسائل.

تُقدم هذه الميزة الجديدة إمكانيات صارمة للرقابة الأبوية، مما يمنح الآباء سلطة أكبر على رسائل أطفالهم.

كيف ستعمل؟

الموافقة المسبقة على المحادثات: لن يتمكن الأطفال من إرسال أو استقبال رسائل في محادثات معينة دون موافقة صريحة من ولي أمرهم.



قيود عالمية:

تُطبق قيود الرقابة الأبوية على جميع أنواع الرسائل، بما في ذلك RCS والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة.

إدارة دقيقة:

يمكن للوالدين إدارة الأذونات والموافقات بدقة لمحادثات أطفالهم وجهات اتصالهم من خلال تطبيق Family Link أو واجهة الويب.



فوائد الميزة الجديدة

تعزيز الأمان: تقي من مخاطر المحادثات غير المراقبة مع الغرباء أو المحتوى غير المناسب.

راحة البال: تمنح الآباء شعورًا أكبر بالتحكم في أنشطة أطفالهم على الإنترنت.

مراقبة أفضل: تُتيح للوالدين معرفة ما يفعله أطفالهم على هواتفهم المحمولة.

الوصول إلى الميزة: