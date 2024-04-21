الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

انتهاكات جيش الاحتلال
انتهاكات جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ارتفاع حدة العنف في الضفة الغربية بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى استشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص في الغارة العسكرية الإسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين التي شنها الاحتلال، وهي حادثة توضح العنف المستمر في الضفة الغربية.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، أن حدة العنف في الضفة الغربية تصاعدت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية بدأوا اليوم إضرابًا عامًا احتجاجًا على العملية العسكرية الإسرائيلية على مخيم للاجئين أمس، والتي استشهد فيها 10 أشخاص على الأقل، في حادثة توضح الاضطرابات المستمرة في المنطقة.

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استشهاد 468 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر.. إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

انتهاكات الاحتلال 

وقالت الصحيفة إن الغارة الإسرائيلية أحدث عملية في حملة قمع اقتصادية وأمنية واسعة النطاق في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، حتى في الوقت الذي تواصل فيه حربها ضد حماس في غزة منذ 7 أكتوبر، مشيرة إلى قتل واعتقل مئات الفلسطينيين في مداهمات بالضفة الغربية، والتي وصفها المسئولون الإسرائيليون بأنها عمليات مكافحة الإرهاب ضد حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

وبحسب التقارير الفلسطينية الرسمية أدى إضراب اليوم إلى شل جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية، حيث أغلقت المتاجر والمدارس والجامعات والبنوك أبوابها كما توقفت وسائل النقل العام.

وقالت "نيويورك تايمز" إن هذا الإغلاق ليس الأول في الضفة الغربية المحتلة  حيث يعيش حوالي 500 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب ما يقرب من 2.7 مليون فلسطيني كعمل احتجاجي في الأشهر الأخيرة وشددت سلطات الاحتلال الإسرائيلية القيود في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وألغت آلاف تصاريح العمل التي سمحت للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل، مما أدى إلى الضغط على اقتصاد الضفة الغربية.

استشهاد 500 فلسطيني

وتصاعدت أعمال العنف بشكل حاد في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة واستشهد حوالي 500 فلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب إسرائيل على غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية كما وصل العنف المميت ضد الفلسطينيين على أيدي المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية منذ 7 أكتوبر.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أنه في وقت مبكر من اليوم، قُتل شابان فلسطينيان في أواخر سن المراهقة برصاص القوات الإسرائيلية،، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحدهما فتح النار على جنود في موقع عسكري شمال الخليل وحاول الآخر طعنهم.

وفي وقت لاحق من صباح الأحد، أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة في انفجار وقع في الضفة الغربية، بحسب خدمات الطوارئ الإسرائيلية وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية وهو يركل العلم الفلسطيني في حقل بالقرب من مستوطنة ويبدو أن العلم كان مفخخًا.

وجاءت هذه الحوادث بعد الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدة ساعات في مخيم نور شمس للاجئين، في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، أمس السبت وزعم الجيش أن الغارة عملية لمكافحة الإرهاب، وقال إن العشرة الذين قتلوا كانوا من المسلحين.

ومع ذلك، قالت الوزارة الفلسطينية إن العملية الإسرائيلية في نور شمس كانت مسئولة عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا، من بينهم صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، فيما وصفت السلطة الفلسطينية، العملية بأنها جريمة بشعة ودعت سكان الأراضي المحتلة إلى الاحتجاج على العملية الإسرائيلية.

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عقوبات أمريكية على منظمتين لجمع الأموال لمتطرفين إسرائيليين فى الضفة الغربية

الضفة الغربية الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس للاجئين مخيم نور شمس الفلسطينيين

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