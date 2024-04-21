حرب مواقع التواصل الاجتماعي.. ماذا بعد حظر النواب الأمريكي تيك توك؟

أقر المشرعون في مجلس النواب الأمريكي، أمس تشريعًا جديدا قد يؤدي إلى حظر تطبيق تيك توك TikTok على مستوى الولايات المتحدة، وسط مخاوف أمريكية من التهديد الهائل لعمليات الشركة الصينية المالكة للتطبيق على الأمريكيين.

وبحسب تقرير لشبكة "CNN " الأمريكية يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع الاقتراح الذي كان تيك توك TikTok يقاتل ضده منذ أسابيع، فإذا نجحت مناورة مجلس النواب، فقد يضطر تيك توك إلى العثور على مالك جديد أو يتم حظره من الولايات المتحدة بالكامل.

تفاصيل حظر مجلس النواب الأمريكي تيك توك

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه سبق ووافق المشرعون في مجلس النواب الأمريكي في مارس الماضي على مشروع قانون يمنح TikTok ما يقرب من ستة أشهر للبيع، وسيؤدي الفشل في القيام بذلك إلى عواقب وخيمة حيث سيتم حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية ومن "خدمات استضافة الإنترنت" التي تدعمه.

وقالت "CNN" إن التشريع الجديد الذي مرره الكونجرس أمس مختلف عن التشريع الذي مرره الشهر الماضي، فهناك بعض التغييرات الجوهرية وبدلًا من مهلة ستة أشهر، سيكون أمام تيك توك TikTok تسعة أشهر تقريبًا، ويمكن للبيت الأبيض تمديد هذا الموعد النهائي – لمدة 90 يومًا – إذا قرر الرئيس جو بايدن أنه تم إحراز تقدم نحو عملية البيع.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن منح TikTok ما يصل إلى عام لإنهاء البيع القسري قد غيّر الحسابات السياسية في الكونجرس، حيث يقول بعض المشرعين الرئيسيين الذين أعربوا في السابق عن شكوكهم أنهم يؤيدون مشروع القانون ومن بين هؤلاء المشرعين سناتور واشنطن ماريا كانتويل، التي ترأس لجنة التجارة القوية بمجلس الشيوخ.

خطة تطبيق حظر تيك توك في الولايات المتحدة

كذلك هناك عامل آخر يهدد مسار الأمور وهو كيفية قيام الجمهوريين في مجلس النواب بإدراج مشروع قانون تيك توك TikTok في حزمة مساعدات خارجية أكبر بكثير، وبدلًا من مطالبة مجلس الشيوخ بالتصويت على مشروع قانون TikTok بشكل منفصل، فإن تجميع مشروع القانون مع المساعدات الخارجية لأوكرانيا وإسرائيل يجعل من الصعب على المشرعين معارضة إجراء TikTok.

وقالت "CNN" إن أعضاء مجلس الشيوخ يمكن أن يحاولوا إلغاء تشريع تيك توك TikTok، لكن محللي السياسات يعتبرون ذلك غير مرجح، حيث تعد الموافقة السريعة على المساعدات الخارجية أولوية قصوى للكونجرس، وإذا وافق مجلس الشيوخ على الحزمة دون مشروع قانون TikTok، فيجب موافقة مجلس النواب على هذه التغييرات، مما يزيد من تأخير الأمور.

وأوضح بول جالانت، محلل السياسات في شركة أبحاث السوق Cowen، Inc، أنه من الأرجح أن ينظر مجلس الشيوخ في الحزمة بأكملها في تصويت واحد بالرفض أو القبول وهو بالضبط ما أراده الجمهوريون في مجلس النواب، وتصل احتمالات إقرار مشروع القرار في مجلس الشيوخ إلى 80%.

وأضاف جالانت أن مجلس الشيوخ قد يصوت في أقل من أسبوع إلى أسبوعين، على الرغم من أن قيادة مجلس الشيوخ أعربت عن رغبتها في التحرك بشكل أسرع.

وإذا صوت مجلس الشيوخ بالموافقة على تشريع TikTok، فسيحال إلى الرئيس جو بايدن، والذي أيد النسخة السابقة من مشروع قانون TikTok في مارس الماضي، مما يشير إلى أنه قد يوقع بسرعة على أي حزمة مساعدات خارجية تتضمن لغة مماثلة تستهدف تيك توك.

وفي حال تمرير التشريع سيؤدي ذلك إلى بدء فترة 270 يومًا لـ TikTok للعثور على مشتري، وإذا لم تتمكن من الانفصال عن شركتها الأم الصينية بايت دانس ByteDance، فقد يتم عزل المستخدمين، وفي الوقت الحالي، يمكن لمستخدمي TikTok الاستمرار في استخدام التطبيق كما كان من قبل.

هل ينصف القضاء تيك توك في الولايات المتحدة

ووفق الشبكة يمكن لـ TikTok الطعن على التشريع أمام المحكمة، فقد تعهد الرئيس التنفيذي للشركة شو تشيو، في مارس بمواصلة القتال لبقاء التطبيق، بما في ذلك اللجوء إلى القانون.

من جهته انتقد تطبيق TikTok وعدد كبير من مجموعات المجتمع المدني تشريع مجلس النواب باعتباره غير دستوري، لأنه ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدمي TikTok في الوصول إلى المعلومات القانونية.

ويمكن أن يؤدي الطعن في المحكمة إلى حظر الإجراء مؤقتًا أثناء سير الدعوى القضائية، على الأرجح على مدى عدة سنوات، ولكن إذا رفضت المحكمة منح أمر قضائي مؤقت، فقد تضطر TikTok إلى المسارعة للامتثال للقانون.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الشركة الأم المالكة لـ TikTok تخضع للقانون الصيني، فيما ترفض الحكومة الصينية البيع بشكل رسمي.