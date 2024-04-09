زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يدعم تشريعا لسحب استثمارات الصين من تيك توك

دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل يوم الإثنين إلى سن تشريع لإجبار الشركة الأم للتيك توك، شركة ByteDance الصينية، على سحب تطبيق الفيديو القصير الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وقال ماكونيل: “إن المطالبة بسحب استثمارات الكيانات المتأثرة ببكين من تيك توك سيكون ضمن سابقة دستورية راسخة”، مضيفًا: “سيبدأ في صد تيار التهديد الهائل لأطفال أمريكا”.

ووصف تيك توك بأنه “أكبر منافس استراتيجي لأمريكا يهدد أمننا هنا على الأراضي الأمريكية في عشرات الملايين من المنازل الأمريكية”.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 في 13 مارس لمنح ByteDance من TikTok، حوالي ستة أشهر لتجريد الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديو القصير، أو مواجهة الحظر.

وقالت رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ ماريا كانتويل للصحفيين يوم الاثنين إنها ستجتمع مع الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ مارك وارنر و'بعد ذلك سيكون لدينا خطة لعب حول كيفية المضي قدمًا'.