عقوبات أمريكية على منظمتين لجمع الأموال لمتطرفين إسرائيليين فى الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على مجموعتين لجمع الأموال لمتطرفين إسرائيليين في الضفة الغربية.

وحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمتين يوم الجمعة بسبب قيامهما بجمع أموال لصالح متطرفين إسرائيليين عنيفين في الضفة الغربية.

حملات تمويل لجمع آلاف الدولارات

أنشأت المجموعتان – صندوق جبل الخليل وشلوم أسيريش – حملات تمويل لجمع آلاف الدولارات لليينون ليفي وديفيد حاي تشاسداي على التوالي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هذين الرجلين في فبراير، بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف مرتكبي أعمال العنف في الضفة الغربية.

في الوقت نفسه، فرضت وزارة الخارجية يوم الجمعة عقوبات على بن تسيون غوبشتاين، “مؤسس وزعيم منظمة لهافا، وهي منظمة شارك أعضاؤها في أعمال عنف، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين”، قالت وزارة الخزانة في بيان يوم الجمعة.

جاء الأمر التنفيذي، الذي أصدره الرئيس جو بايدن في أوائل فبراير، وسط تزايد العنف في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأثار الأمر غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اشتكى إلى الإدارة، واصفا إياه بأنه "غير مناسب" و"يثير إشكالية كبيرة"، وفقا لموقع أكسيوس.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة، وفقًا لشبكة “سي إن إن”.

ودعا بيان الخارجية الأمريكية، إسرائيل لاتخاذ جميع التدابير من أجل وقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية ومحاسبة المسئولين عنها، حسبما أفادت الشبكة الأمريكية في تقرير صادر لها اليوم الجمعة، في ظل تصاعد الأحداث المشتعلة.