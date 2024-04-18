الخميس 18 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: اعتقالات إسرائيلية واقتحامات عنيفة للمنازل في الضفة الغربية

اعتقالات إسرائيلية
اعتقالات إسرائيلية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن الاحتلال قام باعتقال مقاومين فلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم 40 مواطنا فلسطينيا بينهم فتاتين وأسرى سابقين وأطفال من مختلف أرجاء الضفة الغربية ليبلغ عدد الفلسطينيين الذين اعتلقوا منذ السابع من أكتوبر ولغاية الآن تحدث عن 8.320 فلسطيني على الأقل من الضفة الغربية.

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه كان هناك اقتحام لإحدى بلدات الضفة الغربية وأصيب عشرات الفلسطينيين باختناق جراء إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع وكان هناك عدد من الشبان الفلسطينيين الذين ألقوا الحجارة على هذة القوات المقتحمة.

وتابعت: “في مدينة جنين وغيرها من المناطق التي قامت قوات الاحتلال في اقتحامها وشهدت هذه المنطقة اعتقال عدد من الفلسطينيين بجانب إجراءات مشددة وحواجز طيارة أقيمت في هذه المناطق وكان هناك عشرات من الآليات وجنود الاحتلال”.

وواصلت: “أما وفي منطقة نابلس قامت قوات الاحتلال بإقتحام على منطقة المساكن الشعبية واعتقال فتاة من هذه المنطقة، وفي مدينة رام الله والبيرة أيضًا كان هناك اقتحام ببلدة بيتونيا وتم اعتقال فتاة من هذه البلدة، وبعد ذلك كان هناك اعتقال لفلسطيني ولكن قامت قوات الاحتلال بتوسيعه بالضرب المبرح خلال عملية الاعتقال”.

وأكدت، أن هذه المناطق جميعها هي مستهدفة من قبل قوات الاحتلال وأيضًا ناهيك عن المستوطنين الذين يقومون باعتداءات بين الحين والآخر على الفلسطينيين من الشمال وحتى جنوب الضفة الغربية.

القاهرة الإخبارية رام الله الاحتلال مقاومين اعتقال قنابل الغاز الضفة الغربية

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