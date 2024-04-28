الأحد 28 أبريل 2024
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سعيد عكاشة: الدور المصرى له صدى كبير لإتمام هدنة جديدة بقطاع غزة

الدكتور سعيد عكاشة
الدكتور سعيد عكاشة

قال الدكتور سعيد عكاشة، خبير العلوم السياسية بمركز الأهرام، إن مصر تستمر طيلة الوقت في نقل المساعدات وتوجيهها إلى أهالينا في قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية، سواء برًا أو جوًا. 

وأضاف الدكتور سعيد عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم رؤساء مجالس البرلمانات العربية وتم التوصل إلى أن الجميع يناشد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بقرار نافذ لوقف هذا العدوان، مؤكدا أن الدور المصري على كافة الأصعدة له صدى كبير لإتمام هدنة جديدة لقطاع غزة.

وأوضح أن 80% من المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة تصل من مصر أي أنها مساعدات مصرية مصرية، كما أن هناك دورا دبلوماسيا تلعبه مصر متمثل في أجهزة الأمن المصرية وما تقوم به من تخفيف الضغوط التي تمارسها إسرائيل على قطاع غزة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالهدنة، فهي مشروطة بعدة شروط أهمها أن يكون هناك مرونة بين الطرفين، أي يكون لدى إسرائيل شروط ولدى حماس شروط، فإذا استمر كلاهما في العناد سوف تكون الفرصة لعقد هدنة صعبة.

إسرائيل قطاع غزة الحرب على غزة القضية الفلسطينية الدور المصري

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