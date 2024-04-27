خيرى رمضان يوجه رسالة إلى محمد صلاح: "هذا المدرب له فضل على ليفربول وعليك"

وجه الإعلامي خيري رمضان، رسالة إلى الكابتن محمد صلاح، قائلًا: "محمد صلاح نجمنا الكبير الذي نزل في آخر دقائق في مباراة ليفربول ووست هام، والتي انتهت بالتعادل وخرج ليفربول من المنافسة على الدوري، لكنه سيبقى في مكانه للوصول إلى نهائي أبطال أوروبا".

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري"، المذاع عبر قناة المحور: "كابتن محمد صلاح استعد للتسخين وكان جاهز للنزول، لكن المدرب كلوب أجله، حيث قام بتأخير التغيير حتى دخل جول في ليفربول، وعندما قان بإنزال محمد صلاح بعد الهدف، حدثه صلاح بطريقة غير لائقة أمام كل الناس وكان غاضبًا".

وتابع خيري رمضان: "قرار المدرب كان خاطئًا، لكن لا يجوز التجاوز مع هذا المدرب الذي له فضل كبير على ليفربول وعليك يا كابتن محمد صلاح، وهو من حبب الناس في ليفربول فيك يا محمد صلاح، مهما كانت أخطاؤك كان يخرج للدفاع عنك".