السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خيرى رمضان يوجه رسالة إلى محمد صلاح: "هذا المدرب له فضل على ليفربول وعليك"

خيري رمضان
خيري رمضان

وجه الإعلامي خيري رمضان، رسالة إلى الكابتن محمد صلاح، قائلًا: "محمد صلاح نجمنا الكبير الذي نزل في آخر دقائق في مباراة ليفربول ووست هام، والتي انتهت بالتعادل وخرج ليفربول من المنافسة على الدوري، لكنه سيبقى في مكانه للوصول إلى نهائي أبطال أوروبا". 

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديمه برنامج "مع خيري"، المذاع عبر قناة المحور: "كابتن محمد صلاح استعد للتسخين وكان جاهز للنزول، لكن المدرب كلوب أجله، حيث قام بتأخير التغيير حتى دخل جول في ليفربول، وعندما قان بإنزال محمد صلاح بعد الهدف، حدثه صلاح بطريقة غير لائقة أمام كل الناس وكان غاضبًا".

وتابع خيري رمضان: "قرار المدرب كان خاطئًا، لكن لا يجوز التجاوز مع هذا المدرب الذي له فضل كبير على ليفربول وعليك يا كابتن محمد صلاح، وهو من حبب الناس في ليفربول فيك يا محمد صلاح، مهما كانت أخطاؤك كان يخرج للدفاع عنك".  

محمد صلاح ليفربول المدرب كلوب مباراة ليفربول ووست هام

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

أول تعليق من محمد عبدالمنعم على احتفاله بالهدف أمام مازيمبى

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين أمام وزارة الدفاع فى تل أبيب (فيديو)

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرض إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام عبري: المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل

المحتجزون لدى حماس يطالبون نتنياهو بإبداء مرونة فى المفاوضات: نشعر أنكم تخليتم عنا

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير