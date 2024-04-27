السبت 27 أبريل 2024
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باحث بالمركز المصرى: أمريكا قدمت دعمًا عسكريًا غير مسبوق لإسرائيل خلال حرب غزة

محمد فوزي، الباحث
محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر

قال محمد فوزي،  الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الموقف الرسمي الأمريكي مع القضية الفلسطينية يختلف ظاهره عن باطنه، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على ضرورة وقف عمليات استهداف المدنيين ورفضها خطط التهجير وضرورة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن كل السياسات العملية التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الحرب تُخالف ما هو معلن؛ بمعنى أن الولايات المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا غير مسبوق لإسرائيل خلال حرب غزة. 

وأوضح، أن الولايات المتحدة دعمت بأشكال عديدة مخططات التهجير للشعب الفلسطيني، كما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروعات القرارات الأممية؛ سواء التي تدين إسرائيل وممارساتها في قطاع غزة، أو تستهدف إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في دولة مستقلة.

وأشار إلى أن مظاهرات الجامعات الأمريكية وما تشهده من حراك تضامني مع الشعب الفلسطيني لها أهمية قد تتجاوز مسألة الضغط على صانع القرار الأمريكي، لافتًا إلى أن هناك تغيرات عميقة في المزاج الشعبي الأمريكي وداخل أوساط النخب الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي وتجاه الملف الفلسطيني. 

القضية الفلسطينية الموقف الامريكي إدارة بايدن حرب غزة إسرائيل

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