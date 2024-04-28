هل استخدام منصات السوشيال ميديا إدمان؟.. أستاذ طب نفسى يجيب

قال الدكتور هشام أحمد رامي، أستاذ الطب النفسي، إن استخدام منصات السوشيال ميديا مثلها مثل أي شيء، فهناك من يستخدمها استخداما سليما ومعقولا وهناك من يصل معها هذا الاستخدام إلى حد أنه أصبح يسيطر على حياتها ولا يمكنها الاستغناء عنه.

وأضاف الدكتور هشام أحمد رامي، خلال لقائه ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، "أجرينا دراسة في جامعة عين شمس ووجدنا أن الشباب في عمر الـ 15 حتى الـ 18 منهم حوالي 35% يعانون من أعراض انسحاب اذا امتنعوا عن الجلوس على الإنترنت متمثلة في صورة توتر وسهولة في الاستثارة وعدم القدرة في التركيز على شيء آخر ليصبح كل محور تفكيرهم "متى سأعود إلى استخدام هذه الأداة".

وأشار إلى أن هذا يمثل أعراض الانسحاب من أي مادة إدمان أخرى، لافتًا إلى أن هناك من يعاني من منظومة فكرية تحتم عليه بأن يكون أون لاين دائمًا خوفًا أن يحدث شيء يفوته أو لم ينتبه إليه.