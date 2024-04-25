عضو بارز في الكونجرس يدعو إلى اعتقال الداعمين لغزة

اعتبر النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي، آدم سميث، إن المتظاهرين الذين يطالبون إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والذين عطلوا الأحداث العامة والبنية التحتية الأمريكية يمارسون "الفاشية أو الشمولية اليسارية".

وقال سميث، في لقاء متلفز خلال تعقيبه على الاحتجاجات الحاشدة التي يشهدها حرم الجامعات الأمريكية والتي أسفر العديد منها عن اعتقالات – إن هؤلاء المتظاهرين "يتحدون الديمقراطية التمثيلية" ويطالبون إسرائيل بوقف إطلاق النار في حربها مع حماس ويجب أن يتم القبض عليه حسبما نقلت صحيفة الجارديان.

أضاف سميث، وهو ديمقراطي بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب:"الاحتجاج أمام منازل الشخصيات العامة يجب أن يكون عرضة للاعتقال أيضًا".

وتابع "الترهيب هو التكتيك"، "الترهيب ومحاولة إسكات المعارضة.. لا أعرف إذا كان هناك شيء اسمه فاشية يسارية، إذا كنت تريد فقط أن تسميها شمولية يسارية، فهذا هو الحال. إنه تحدي مباشر للديمقراطية التمثيلية الآن".

قمع أمريكا لاحتجاجات الطلاب الداعمة لغزة

وأصبحت مسيرات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين في جامعات في جامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة جنوب كاليفورنيا وإلى الشمال من جامعة بوليتكنيك بولاية كاليفورنيا في هومبولت، جنوب كاليفورنيا وتكساس في أوستن ويوتا-أوستن.. فوضوية بعد أن واجهت شرطة حرم الجامعات المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم.

وتم القبض على ما لا يقل عن 34 متظاهرًا، من بينهم عضو إعلامي في محطة إخبارية محلية، أثناء الاحتجاجات في جامعة تكساس في أوستن، واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 50 آخرين في جامعة جنوب كاليفورنيا.

وتأتي الاعتقالات وسط موجة من المظاهرات في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أقام طلاب في جامعة كولومبيا في نيويورك مخيمات تطالب الجامعة بالتوقف عن شركات تصنيع الأسلحة التي لها علاقات مع إسرائيل وأدت الاحتجاجات إلى إيقاف جماعي واعتقال مئات الطلاب في نيويورك ومدن أخرى.

واستشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني في الغارات الإسرائيلية على غزة، حسب وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني. كما يواجه السكان أيضًا النزوح والمجاعة.