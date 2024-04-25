طلاب أمريكا بمواجهات من "مسافة صفر".. احتجاجات مشتعلة فى جامعة تكساس

تحول إضراب طلابي في جامعة تكساس في أوستن الأمريكية دعما لـفلسطين إلى حالة من الفوضى عندما حاول ضباط الشرطة تفريق مئات المتظاهرين باستخدام الخيول ومعدات مكافحة الشغب، واعتقلوا 34 طالبا على الأقل، إلى جانب اثنين من الإعلاميين، على ما أفادت صحيفة "تكساس تريبيون".

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها اليوم، أن أكثر من 500 طالب من الجامعة خرجوا يوم الأربعاء للمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات المصنعة التي تزود إسرائيل بالأسلحة في غاراتها على غزة، مبينة أنه لم تظهر على المظاهرة أي علامات عنف قبل أن تتدخل السلطات، رغم أن الشرطة أمرت المتظاهرين عدة مرات بالتفرق وحذرتهم من أنه سيتم القبض عليهم بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وأشارت إلى أن شرطة الحرم الجامعي بدت في البداية منفتحة على التفاوض مع المتظاهرين عند وصولهم، لكن تلك الجهود انهارت خلال الساعة الأولى، بعدما أشار أحد الضباط إلى أحد منظمي الاحتجاج الذي كان يرتدي وشاحًا ذهبيًا، قائلاً إنه سيكون "أول من يغادر"، وكان هذا المتظاهر أول من تم القبض عليه.

وأضافت: "وبعد ذلك، قامت الشرطة بتقييد أيدي المزيد من الطلاب باستخدام أربطة بلاستيكية بيضاء، وشكل ضباط مسلحون بالهراوات صفا ودفعوا المتظاهرين إلى الخلف، وسقط كثيرون منهم على الأرض، وصرخ الأشخاص الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم مراقبون قانونيون للحصول على أسماء الأشخاص الذين تم نقلهم إلى سجن مقاطعة ترافيس".

وأوضحت "تكساس تريبيون" أن الطلاب الذين يواجهون الاعتقال استخدموا علامات لتدوين أرقام هواتف المحامين على أذرعهم، قبل أن تنوه إلى أنه وفقًا لسجلات سجن مقاطعة ترافيس، فقد واجه عدد قليل من المتظاهرين تهمًا جنائية بالتعدي على ممتلكات الغير، والتي تم تصنيفها على أنها جنحة من الدرجة الثانية.

وأعاد الطلاب المتظاهرون تجميع صفوفهم في ساوث مول، حيث أقاموا مؤقتًا مجموعة من الخيام في الحدائق، قبل أن تقوم قوات إنفاذ القانون بطردهم، وتشكيل محيط خلف حاجز سلسلة ودفعهم إلى الأرصفة، ثم قام موكب من الجنود والضباط الراجلين بنقل الطلاب إلى مسافة أبعد باستخدام الدروع الواقية للبدن وخيولهم، التي كانت في بعض الأحيان على مسافة صفر من المتظاهرين، وفقًا لتقرير الصحيفة.

تجاهل صريح لحق التعبير.. حاكم تكساس يرحب باعتقال الطلاب

من جهته، رحب حاكم تكساس جريج أبوت، بالاعتقالات، وقال إنه يجب طرد الطلاب المشاركين من الجامعة، حيث كتب على منصة "إكس": "يجب طرد الطلاب الذين ينضمون إلى الاحتجاجات المليئة بالكراهية والمعادية للسامية في أي كلية أو جامعة عامة في تكساس".

وجاءت تعليقات أبوت وفقًا للصحيفة الأمريكية، بعد أن أصدر أمرًا تنفيذيًا في وقت سابق من هذا الشهر يطالب الجامعات بمراجعة سياسات حرية التعبير الخاصة بها، لمعاقبة ما وصفه بـ"الارتفاع الحاد في الخطاب والأفعال المعادية للسامية في الحرم الجامعي".

وفي الأمر التنفيذي، خص بالذكر مجموعات مثل لجنة التضامن مع فلسطين، التي نظمت احتجاجا يوم الأربعاء في UT، باعتبارها منتهكة محتملة.

ونوهت "تكساس تريبيون" بأن المتحدث باسم جامعة تكساس في أوستن، بريان ديفيس، قال للطلاب المتظاهرين إنه تم استدعاء سلطات إنفاذ القانون لأن لجنة التضامن مع فلسطين أعلنت أنه سيتم إلغاء الدروس، على الرغم من أن المجموعة المؤيدة لفلسطين لم تستخدم تلك اللغة عندما شجعت الطلاب على المشاركة في الإضراب في منشور على "إنستجرام" يوم الثلاثاء.

واعتبر تقرير "تكساس تريبيون" أن الاحتجاجات في حرم جامعة تكساس اختبرت بالفعل "طريقة تعامل المسئولين مع الموضوع المشحون والتزامهم بحرية التعبير في الحرم الجامعي"؛ حيث أثارت الاعتقالات مخاوف بين مجموعات حرية التعبير.

وقال ويل كريلي، المدير القانوني لمؤسسة الحقوق الفردية والتعبير: "إن الرد غير المتناسب على الاحتجاج كان مروعًا".

وأضاف: "إن إرسال كتيبة من قوات إنفاذ القانون يهدد التعبير المحمي حيث ينبغي أن يكون في أقصى درجات الحرية: جامعة عامة مثل جامعة تكساس في أوستن، لسوء الحظ، فإن التعليق العام للحاكم أبوت يوضح تجاهله حماية التعديل الأول للدستور للخطاب السياسي".

وقالت بافيثرا فاسوديفان، الأستاذة المساعدة في دراسات المرأة والجنس في جامعة تكساس والتي كانت حاضرة في الاحتجاج طوال اليوم، إنه "سرعان ما أصبح من الواضح أن الجامعة والدولة قررتا تصعيد الوضع لقمع حرية الطلاب في الاحتجاج".

وقالت: "إن رد شرطة الولاية كان عنيفاً بلا داعى، ولم يفعل مديرو الجامعة شيئاً لحماية طلابها".

وقال فاسوديفان: "من الواضح أنهم لا يعتزمون إجراء هذا الحوار.. إنه تخويف وإكراه نشط للغاية على الوضع".

وفي الأشهر الستة التي تلت العدوان الإسرائيلي على غزة، تصاعدت التوترات في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين الجماعات المؤيدة للفلسطينيين والمؤيدة لإسرائيل؛ حيث أدى العنف الإسرائيلي المدمر- الذي تمت مشاركة الكثير منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إلى خروج مظاهرات في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، دعت جامعة كولومبيا، إدارة شرطة نيويورك إلى إخلاء مخيم الحرم الجامعي من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 100 شخص، ووفقا لصحيفة "كولومبيا سبكتاتور" الطلابية بالجامعة، فإن شرطة نيويورك لم تبلغ عن أعمال عنف أو إصابات.

ونظمت احتجاجات مماثلة في جامعات أخرى، بما في ذلك جامعة نيويورك، وجامعة ييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.