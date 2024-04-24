من القدس إلى بروكلين.. المظاهرات المؤيدة لفلسطين تجتاح شوارع أمريكا

خرج مساء اليوم الأربعاء، مئات الإسرائيليين إلى الشوارع، لمطالبة حكومتهم بالتحرك وإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يُظهر أحد المحتجزين يُدعى هيرش جولدبيرج بولين (24 عامًا)، يناشد حكومة نتنياهو العمل من أجل إطلاق سراحه.



في المقابل، خرج آلاف الأمريكيين في مسيرات حاشدة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تظاهرات ضخمة في نيويورك

ويعتزم متظاهرون إغلاق شارع بروكلين في نيويورك، مقر إقامة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، مخاطرين بالتعرض لاعتقال جماعي.

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة من التظاهرات المنظمة في مدن مختلفة عبر البلاد، والتي تشمل بورتلاند وأوريجون وسياتل.

الجامعات تنتفض

وشهدت جامعات كاليفورنيا وماساتشوستس احتجاجات كبيرة، حيث اعتصم الطلاب في خيام للضغط من أجل تحقيق مطالبهم.



وواجه العديد منهم خطر الاعتقال، مطالبين السيناتور شومر بالتوقف عن تسليح إسرائيل.

وألقي القبض على مئات الطلاب في جامعات كولومبيا وييل ونيويورك، فيما اتهم بعض المتظاهرين بمعاداة السامية.

هذه التظاهرات تعكس حالة من التوتر والقلق العميقين في الشارعين الإسرائيلي والدولي، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لحلول سياسية وإنسانية تضمن الأمن والسلام للجميع، وتبرز أيضًا الدور الذي يمكن أن تلعبه الضغوط الشعبية في تشكيل السياسات الحكومية والدولية.