مسئول أمريكى: مؤشرات على احتمال وجود سبيل لاتفاق بشأن المحتجزين فى غزة

قال مسئول أمريكي كبير إنّ هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة المحتجزين، لكنه ليس واثقا تماما.

ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل، لكنه قال إن القرار يتوقف على "شخص واحد" هو يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة.

ويدعو اقتراح الرهائن الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا العام إلى إطلاق سراح الرهائن المرضى وكبار السن والمصابين في غزة مقابل وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يمكن تمديده للسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال المسئول إنه يسمح بعودة السكان دون قيود إلى شمال غزة.

وذكر المسئول الأمريكي الكبير أن فكرة البيان المشترك نشأت قبل نحو أسبوعين عندما التقى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان مجموعة من أفراد عائلات الرهائن في غزة.

وصدر بعد يوم من لقاء الرئيس جو بايدن في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بالرهينة السابقة أبيجيل إيدان، وهي طفلة أمريكية تبلغ من العمر 4 سنوات تم أسرها بعد مقتل والديها على يد مقاتلي حماس.

ويقوم المسئولون الأمريكيون بتحليل مقطع مصور لرهينة أمريكي يدعى هيرش جولبرج بولين تم نشره قبل نحو يومين.

ولم يؤكد المسئولون الإسرائيليون أو يعلقوا على الفور على العرض المفصل في البيان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر للصحفيين عندما سئل عن دبلوماسية الرهائن إن "حماس هي التي تتباطأ" بشأن التوصل إلى اتفاق.

وأضاف "حماس هي التي تواصل الابتعاد عن الطاولة. حماس هي التي ترفض السماح لأهلنا بالرحيل. يجب أن يطلق سراحهم على الفور".