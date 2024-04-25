الهلال الأحمر الفلسطيني: لا توجد بيئة صالحة للحياة في غزة

أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في قطاعِ غزة الدكتور بشار مراد، أنه لا توجد بيئة صالحة للحياةِ في القطاع، متوقعا انتشارا كبيرا للأمراض المدعية بين صفوف النازحين، خاصة تلك التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي وكذلك الأمراض المعدية.

انتشار واسع لمرضِ الكبدِ الوبائي في معظم مخيمات النازِحين جراء الاكتظاظ الكبير

وقال "مراد" في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، إن القطاعَ الصحي أمام كارثة وأزمة حقيقية تهدد فئات الكبارِ في السن والأطفال، مشيرًا إلى انتشارٍ واسعٍ لمرضِ الكبدِ الوبائي في معظم مخيمات النازِحين جراء الاكتظاظ الكبير داخلَها وقلة المياه وعدم وجود الكهرباء لحفظ المواد الغذائية.

وحذر من تدهور الأوضاع الصحية للمرضى بحالات مزمنة والمصابين جراء نقص المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، ما يصعب الحصول على الخدمات الصحية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى رفح المكتظة بالنازحين

يأتي التحذير في وقت تتوقع تقارير غربية أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح المكتظة بالنازحين، حيث تعد المدينة الجنوبية هي الزاوية الوحيدة من القطاع التي لم تشهد قتالاً برياً عنيفاً

ولجأ إلى رفح الحدودية أكثر من نصف سكان الأراضي الفلسطينية البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مأوى.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إنه تم حشد لواءين من جنود الاحتياط للقيام بمهام في غزة، في حين يظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت صفوفًا من الخيام البيضاء المربعة تنصب في خان يونس، على بعد 3 أميال (5 كم) شمال رفح، والتي دمرت في عام 2016 إثر حملة جوية وبرية إسرائيلية استمرت لأشهر.

وقال متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "تمضي قدما" في عملية برية، لكنه لم يذكر جدولا زمنيا.