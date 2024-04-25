الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: لا توجد بيئة صالحة للحياة في غزة

غزة التي دمرها العدوان
غزة التي دمرها العدوان الإسرائيلي

 أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في قطاعِ غزة الدكتور بشار مراد، أنه لا توجد بيئة صالحة للحياةِ في القطاع، متوقعا انتشارا كبيرا للأمراض المدعية بين صفوف النازحين، خاصة تلك التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي وكذلك الأمراض المعدية.

انتشار واسع لمرضِ الكبدِ الوبائي في معظم مخيمات النازِحين جراء الاكتظاظ الكبير

وقال "مراد" في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، إن القطاعَ الصحي أمام كارثة وأزمة حقيقية تهدد فئات الكبارِ في السن والأطفال، مشيرًا إلى انتشارٍ واسعٍ لمرضِ الكبدِ الوبائي في معظم مخيمات النازِحين جراء الاكتظاظ الكبير داخلَها وقلة المياه وعدم وجود الكهرباء لحفظ المواد الغذائية.

وحذر من تدهور الأوضاع الصحية للمرضى بحالات مزمنة والمصابين جراء نقص المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، ما يصعب الحصول على الخدمات الصحية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

txt

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى رفح المكتظة بالنازحين

يأتي التحذير في وقت تتوقع تقارير غربية أن إسرائيل تستعد لإرسال قوات إلى مدينة رفح المكتظة بالنازحين، حيث تعد المدينة الجنوبية هي الزاوية الوحيدة من القطاع التي لم تشهد قتالاً برياً عنيفاً 

ولجأ إلى رفح الحدودية أكثر من نصف سكان الأراضي الفلسطينية البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مأوى.

وقال الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إنه تم حشد لواءين من جنود الاحتياط للقيام بمهام في غزة، في حين يظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر الإنترنت صفوفًا من الخيام البيضاء المربعة تنصب في خان يونس، على بعد 3 أميال (5 كم) شمال رفح، والتي دمرت في عام 2016 إثر حملة جوية وبرية إسرائيلية استمرت لأشهر. 

وقال متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل "تمضي قدما" في عملية برية، لكنه لم يذكر جدولا زمنيا.

الهلال الأحمر غزة انتشارا كبيرا للأمراض المدعية الجهاز التنفسي الأمراض المعدية الكبد الوبائي رفح

مواد متعلقة

زلات لسان جو بايدن مستمرة.. كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها

طلاب أمريكا بمواجهات من "مسافة صفر".. احتجاجات مشتعلة فى جامعة تكساس

"العفو الدولية": احتجاجات الجامعات الأمريكية دعمًا لغزة قوبلت بردود قمعية

فى اليوم الـ202 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف غاراته على رفح المكتظة بالنازحين

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

المفوض السامى لحقوق الإنسان "مرعوب" من تقارير المقابر الجماعية بمستشفيات غزة

ردًا على مقتل "عزقول".. حزب الله يشن هجومًا بالمسيرات على مقرين عسكريين لإسرائيل 

بتشجيع من المراهقات.. الولايات المتحدة تتحرك لسن قوانين تحظر الصور المزيفة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

قرار عاجل من النيابة العامة بحق مغتصب طفلة مدينة نصر

عاجل| بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لمناقشة صفقة التبادل واجتياح رفح الفلسطينية

عاجل.. "اجتياح رفح".. تسارع فى الأحداث بعد موافقة تل أبيب على خطة العملية العسكرية

الموعد الجديد لمباراة الأهلى ومازيمبى بعد تطبيق التوقيت الصيفى

مواعيد عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

عبدالوهاب داود

انحيازات عزمى عبدالوهاب ليست كما تبدو دائمًا

محمد العسيري

أمانه عليك أمانة... يا رايح بورسعيد

أحمد الصغير

قميص غزة.. لماذا نشرنا كتاب «الدكتور فضل»؟.. وهل يرد «تجار المقاومة»؟

ماجد حبته

عيد مصر و.. وعيد إسرائيل!

صور

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد إجراءاته في طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين لموقع أثري

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام