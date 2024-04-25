فى اليوم الـ202 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف غاراته على رفح المكتظة بالنازحين

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 202 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

استهداف مدينة رفح 5 مرات خلال ساعات الليل

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف عدوانه على شمال ووسط وجنوب القطاع الفلسطيني خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه تم استهداف مدينة رفح المكتظة بالنازحين، خمس مرات خلال ساعات الليل، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 79 شهيدًا و86 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34262 شهيدًا و77229 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية