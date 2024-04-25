الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فى اليوم الـ202 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف غاراته على رفح المكتظة بالنازحين

شهداء غزة
شهداء غزة

يواصل  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 202 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

 استهداف مدينة رفح 5 مرات خلال ساعات الليل

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف عدوانه على شمال ووسط وجنوب القطاع الفلسطيني خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أنه تم استهداف مدينة رفح المكتظة بالنازحين، خمس مرات خلال ساعات الليل، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء أمس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 79 شهيدًا و86 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الوحشي على القطاع الفلسطيني إلى 34262 شهيدًا و77229 مصابًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

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"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينية فى قصف مدفعى غرب مخيم النصيرات وسط غزة

 

أبرز التطورات في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

  • قصف منزل لعائلة الجمل بحي الجنينة شرقي رفح؛ ما أدى إلى 5 شهداء من النازحين.
  • شن غارات جوية على أرض زراعية في شارع صدام في خربة العدس ومنزل لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمالي رفح؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات.
  • قصف منزل لعائلة حسنين في مخيم يبنا جنوبي رفح أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة أعداد أخرى.
  • قصف مجموعة مواطنين في حي الحشاشين شمال غرب رفح، أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.
  • شن غارة جوية على أرض في مخيم الشابورة وسط رفح أدى إلى سقوط عدد من المُصابين.
  • قصف منزل لعائلة العمور شرق بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس.
  • قصف منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس، فيما استشهد مواطن في قصف على منطقة المواصي غرب المدينة.
  • شن غارة جوية قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وسقوط مصابين.
  • شن غارة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أدى إلى استشهاد امرأة.
  • شن قصف مدفعي عنيف على أحياء الشيخ عجلين وتل الهوى والزيتون جنوب مدينة غزة.
  • تدمير منزل في محيط مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.
  • سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع ما أدى إلى استشهاد امرأة.
  • قصف محيط مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط القطاع.
  • استهداف مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج بقذيفة مدفعية.
  • تدمير منازل المواطنين في قرية المغراقة جنوب مدينة غزة.
الإحتلال الإسرائيلي اليوم 202 العدوان غزة رفح قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي

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