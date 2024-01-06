السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فرح الزاهد: فيلم "عصابة عظيمة" أكسبنى خبرة وفخورة بالوقوف أمام إسعاد يونس

فرح الزاهد
فرح الزاهد

أعربت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم السينمائي  

"عصابة عظيمة" والذي تخوض بطولته النجمة إسعاد يونس والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية.

وقالت فرح الزاهد لـ"الدستور" إن تجربتها في فيلم "عصابة عظيمة" أضافت لها الكثير من الخبرات خاصة أنها وقفت أمام نجمة كبيرة مثل إسعاد يونس وهي ما زالت في بداية مشوارها الفني، قائلة: "أنا محظوظة جدًا بالتمثيل مع نجمة كبيرة مثل إسعاد يونس".

وأضافت فرح أنها تعلمت الكثير خلال تصوير الفيلم سواء من نصائح المخرج الكبير وائل إحسان أو النجمة إسعاد يونس، مشيرة إلى أنها وافقت على الفور للمشاركة ضمن أبطال العمل فور علمها أن العمل تحت قيادتهما، متمنية أن ينال دورها إعجاب الجمهور.

قصة وأحداث فيلم “عصابة عظيمة”

فيلم "عصابة عظيمة" تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول امرأة كفيفة تُدعى (عظيمة)، والتى يقوم بدورها النجمة إسعاد يونس، ويتم النصب على ابنها (كريم عفيفى)، فيشكلون عصابة لمحاولة إنقاذ الموقف.

وتجسد الفنانة فرح الزاهد شخصية تدعى "ماهي" والتي ستكون ضمن أفراد العصابة، التي كونتها "عظيمة" - إسعاد يونس - وهي حماتها، بحكم أنها متزوجة من نجلها في الفيلم الذي يجسد دوره الفنان كريم عفيفي، وتوجههم لعملية النصب والسرقة التي تعوّض حق نجلها.

أبطال وصناع فيلم “عصابة عظيمة”

فيلم "عصابة عظيمة" يشارك في بطولته كل من النجمة الكبيرة إسعاد يونس، والفنان محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج ائل إحسان.

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