السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور مدحت العدل وعمرو مصطفى.. تفاصيل مؤتمر المؤلفين والملحنين حول "الملكية الفكرية"

مؤتمر المؤلفين والملحنين
مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية

عقدت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية مؤتمرا صحفيا، بقاعة محمد حسنين هكيل بنقاية الصحفيين، حول حقوق الملكية الفكرية وتراث أم كلثوم ورموز الفن، بحضور الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، والإذاعية نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية 

وقال مدحت العدل إن سبب عقد المؤتمر هو اللغط والجدل الذي أثير ومازال، حول حقوق ملكية تراث كوكب الشرق ورموز الفن، وادعاء إحدى شركات الإنتاج بامتالاكها لحقوق الملكية الفكرية لهذا التراث، دون وجه حق او سند قانون، لافتا إلى أن هناك مستندات هامة وأحكام قضائية تؤكد عكس ما تدعيه هذه الشركة.

ومن جانبها أكدت الإذاعة نادية مبروك أن تراث رموز الفن هو ثروة قومية يملكها الجمهور، والدولة ممثلة في شركة صوت القاهرة، وأنها ليست ملكا خاصة لشركة أو لأشخاص.

أما الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للجمعية، قد أوضح أن حق الأداء العلني لكبار المطرفين، هو مملوك لجمعية المؤلفين والملحنين، ولا يجوز لأي شخص أو جهة أن تتنازل عنه لأحد مهما كان.

وأشار لطفي إلى أن الشركة التي تدعي ملكية محتوى ام كلثوم الفني، قد تعهدت كتابيا بأنها لن تمس المحتوى دون الرجوع إلى المجهة صاحبة الحق الوحيد والأصيل في هذا الشأن.

أما الفنان عمرو مصطفي، فطالب مجلس النواب بضرورة التدخل لحسم الجدل حول ملكية تراث رموز الفن وتوضيح أن جمعية المؤلفين والملحنين هي الوحيدة صاحبة الحق في التصريح لاستخدام هذا التراث.

مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين

مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية
مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية
مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية
مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية
مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية
مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية
مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية
مؤتمر المؤلفين والملحنين حول الملكية الفكرية
جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية جمعية المؤلفين والملحنين لمؤلفين والملحنين والناشرين المصرية محمد حسنين هكيل مدحت العدل صوت القاهرة

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