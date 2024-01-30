الأكثر بحثًا.. مصطفى منصور بشخصية "خربوش" في حدوتة منسية

يجسد الفنان مصطفي منصور شخصية الشاب الشعبي، ضمن أحداث مسلسل “حدوتة منسية” للفنانة الكبيرة سوسن بدر، والمكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر فبراير، والذي يناقش قضية مهمة وهي الميراث وما ينتج عنه من مشكلات كبيرة وغيرها من الأمور التي تناقش ضمن أحداث المسلسل الذي يعرض عبر المنصة الرقمية watch it.

وأعرب الفنان مصطفي منصور عن سعادته الكبيرة لانضمامه لأسرة مسلسل “حدوتة منسية”، خاصًة بعد نجاح مسلسله الأخير “ورق التوت”، متابعًا: “وافقت فورًا بمجرد قرائتي للسيناريو على الرغم من تشابه الدور مع الولد الشعبي إلا أنه ذات طابع مختلف”.

وتابع منصور في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: “الحمد لله على تصدر شخصية خربوش، والمسلسل التريند حتى الآن بمجرد عرضه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكنت أتوقع هذا بسبب الجهد الذي بذل فيه من الجميع سواء دوري أو زملائي في العمل”.

وعن تعاونه مع الفنان أحمد فهيم، قال: “الحمد لله سعيد بهذا التعاون، وهو شخصية عزيزة على قلبي وفخور إنني ضمن كل هؤلاء الأبطال من بينهم الفنانة سوسن بدر”، وعن قضايا التي يناقشها المسلسل، أكد أنها قضايا مهمة جدًا وتناقش ما يحدث في الشارع المصري لذا تمكن من جذب الجمهور بمجرد عرض أولى حلقاته.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

تعرض شبكة قنوات cbc أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء، كما أن مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة للمسلسل حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، ويذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

مواعيد إعادة عرض مسلسل حدوتة منسية

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it الرقمية.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدي البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفي شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمي، شريف طلبة، ندى فقيه.