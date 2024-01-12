الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

غير مشروعة.. الكرملين يدين الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين فى اليمن

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أدان الكرملين الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف الحوثيين في اليمن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكد "الكرملين"، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن غير مشروعة بموجب القانون الدولي.

روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية الضربات الأمريكية في اليمن

وكانت روسيا قد طلبت عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وذكرت قناة "تيليجرام" التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 يناير فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن".

روسيا الكرملين اليمن الحوثيين أمريكا

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