وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة: تحركنا كان دفاعا عن النفس

قال وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، جيمس هيبي، إن الجماعات المتحالفة مع إيران في الشرق الأوسط كانت نشطة للغاية في الشهرين الماضيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتابع وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة: "تحركنا وتحرك الأمريكيين الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس، وسنرى الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت هجمات الحوثيين ستتوقف.

وواصل: "سندرس اتخاذ المزيد من الإجراءات على أساس فردي، والبحرية الملكية البريطانية لا تزال ترغب في حماية حركة الشحن".

فيما علق وزير الدفاع البريطاني بيني موردونت، اليوم الجمعة، على الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن، مؤكدا أن تهديد الملاحة جعل المشاركة في الهجوم على مواقع الحوثيين واجبة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن هناك 4 مقاتلات تابعة لسلاح الجو شاركت في الهجمات على مواقع للحوثيين، لافتة إلى أن قدرات الحوثيين على تهديد السفن تلقت ضربة قوية.

وأضافت الدفاع البريطانية أنه تم استهداف مطارا في اليمن استخدمه الحوثيون لإطلاق صواريخ كروز ومسيرات.