الأردن: عجز المجتمع الدولى عن لجم جرائم إسرائيل عرّض أمن المنطقة برمتها للخطر

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، إن المملكة الأردنية الهاشمية تتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن عجز المجتمع الدولي عن لجم جرائم إسرائيل عرّض أمن المنطقة برمتها للخطر.

وحذر الصفدي، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، من دفع إسرائيل المنطقة برمتها نحو مزيد من الصراع والتوتر والحروب، موضحًا أن العدوان الإسرائيلي على غزة يشكل التهديد الأكبر لاستقرار المنطقة وأمنها.

الصين تدعو جميع الأطراف لمنع اتساع النزاع فى المنطقة

ودعت الصين جميع الأطراف إلى منع اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، بعد الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف حيوية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن، "الصين تشعر بالقلق من التصعيد في التوتر في البحر الأحمر.. نحض الأطراف المعنية على التهدئة وممارسة ضبط نفس لمنع اتساع رقعة النزاع".