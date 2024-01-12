"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز ردود الأفعال الدولية بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، أبرز ردود الأفعال وتصريحات بعض الدول بشأن الضربات الأمريكية ضد الحوثيين.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيان جاء فيه: "نتابع بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في اليمن".

وتابع البيان: "المملكة تؤكد أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وتدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".

روسيا تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي

وطلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها على اليمن.

إيران: واشنطن تتحمل مسئولية تداعيات استهداف اليمن عسكريًا

وقالت الخارجية الإيرانية إن واشنطن تتحمل مسئولية تداعيات استهداف اليمن عسكريًا وما يترتب على ذلك من نتائج.. والمجتمع الدولي عليه التحرك بمسئولياته لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

دعم أسترالي وياباني للضربات الأمريكية

وأوضحت وزارة الدفاع الاسترالية أنها قدمت دعمًا لوجيستيًا خلال الضربات الأمريكية في اليمن، مشيرة إلى أن الحوثيين متورطون في تقويض النظام القائم على القواعد الدولية.

فيما كشفت اليابان عن دعمها قرار أمريكا والحلفاء لتأمين سلامة السفن، معبرة عن إدانتها تصرفات الحوثيين التي تنتهك حرية الملاحة في البحر الأحمر.