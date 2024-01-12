قائد القوات الجوية الأمريكية يكشف تفاصيل الخطة العسكرية لضرب "الحوثيين"

كشف قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط، عن خطة ضرب مواقع الحوثيين، فجر اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الغارات على الحوثيين استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، "استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على الحوثيين، وتابع قواتنا الجوية شنت ضربات ضد 60 هدفًا في 16 موقعًا تابعًا للحوثيين".

الخارجية الروسية: ضرب اليمن مثال آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن

في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الهجوم الأمريكي البريطاني الواسع الذي استهدف ليل الخميس الجمعة، أهدافًا تابعة للحوثيين في اليمن، مثالًا آخر على "تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضافت زاخاروفا، عبر صفحتها الرسمية بتطبيق "تليجرام": "أن الأنجلوسكسون، أثبتوا مجددًا تجاهلهم التام للقانون الدولي بهدف تصعيد الوضع في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.