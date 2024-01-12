الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قائد القوات الجوية الأمريكية يكشف تفاصيل الخطة العسكرية لضرب "الحوثيين"

ضرب مواقع الحوثيين،
ضرب مواقع الحوثيين،

كشف قائد القوات الجوية الأمريكية بالشرق الأوسط، عن خطة ضرب مواقع الحوثيين، فجر اليوم الجمعة، مؤكدًا أن الغارات على الحوثيين استهدفت مراكز قيادة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، "استخدمنا أكثر من 100 صاروخ موجه في الضربات على الحوثيين، وتابع قواتنا الجوية شنت ضربات ضد 60 هدفًا في 16 موقعًا تابعًا للحوثيين".

 

الخارجية الروسية: ضرب اليمن مثال آخر على تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن

في سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الهجوم الأمريكي البريطاني الواسع الذي استهدف ليل الخميس الجمعة، أهدافًا تابعة للحوثيين في اليمن، مثالًا آخر على "تحريف الأنجلوسكسونيين لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضافت زاخاروفا، عبر صفحتها الرسمية بتطبيق "تليجرام": "أن الأنجلوسكسون، أثبتوا مجددًا تجاهلهم التام للقانون الدولي بهدف تصعيد الوضع في المنطقة لتحقيق أغراضهم التدميرية"، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم.

قاائد القوات الجوية الأمريكية مواقع الحوثيين الحوثيين اليمن أمريكا بريطانيا

مواد متعلقة

بعد ضرب اليمن.. الصين تدعو جميع الأطراف لمنع اتساع النزاع فى المنطقة

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

عاجل.. "الأرصاد": طقس شتوي مائل للبرودة والقاهرة تسجل 18 درجة

فرنسا: الحوثيون مسئولون عن التصعيد فى المنطقة

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا