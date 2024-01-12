الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جحر الديك ومخيم البريج

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جحر الديك

أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات جوية على منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن غارة جوية إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، جلسة إحاطة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

وطلبت الجزائر، العضو العربي الوحيد في المجلس، أن يناقش الاجتماع خطر التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

غزة جنوب غزة قطاع غزة فلسطين جحر الديك مخيم البريج

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