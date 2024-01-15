الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قيادى بحركة فتح: أكاذيب إسرائيل حول مصر أمام العدل الدولية ضعيفة

الدكتور محمد إسبيته
الدكتور محمد إسبيته

أكد الدكتور محمد إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، أن جنوب أفريقيا عانت من العنصرية ومقاضاتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية له دلالة، موضحا أنها دولة عانت من نموذج للعنصرية وحينما تخرج الدعوة منها فهي تعي وتعلم ما تقول أمام محكمة العدل الدولية.

 

وأضاف إسبيته، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الحقائق على الأرض بارزة والقتل اليومي في غزة وصل لـ23 ألف شهيد منهم 11 ألف طفل، مؤكدا أنها أكبر مجزرة للأطفال في تاريخ الأمة، ومحاكمة اسرائيل أمام العدل الدولية رسالة لكل دول العالم.

 

وأشار إلى أن أكاذيب اسرائيل حول مصر أمام محكمة العدل الدولية ضعيفة، مؤكدا أن الدفاع الإسرائيلي كان مبني على أكاذيب حينما تحدثوا عن أن مصر تمنع دخول المساعدات، وقال: "كنت أتمنى الكاميرات تذهب للعريش وينظروا لحجم المرتجعات ومجموعة كبيرة من الأشياء مصورة وموثقة".

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة: تخصيص يوم عن الهوية الفلسطينية بمعرض الكتاب هذا العام

ضياء رشوان: مصر حذرت كل الأطراف الدولية من سلوك إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين

الدولى للصحفيين: استشهاد الزويدى يؤكد الوضع الصعب للصحفيين بغزة

ضياء رشوان: حماية شاحنات المساعدات لفلسطين مسئولية مجلس الأمن

وصول شهيد رضيع و3 إصابات إلى مجمع ناصر الطبي بعد قصف إسرائيلي

ضياء رشوان: احتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا يمثل اختراقًا لمعاهدة السلام

ضياء رشوان: القضية الفلسطينية والأمن القومى المصرى وجهان لعملة واحدة

هل تؤثر حرب البحر الأحمر على أسعار النفط؟

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أنباء عن قصف أوكرانى مكثف على مدينة بلجرود الروسية

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

أندريه آيو يعيش ليلة حزينة تاريخية قبل قمة مصر وغانا فى كأس أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة