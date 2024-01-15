قيادى بحركة فتح: أكاذيب إسرائيل حول مصر أمام العدل الدولية ضعيفة

أكد الدكتور محمد إسبيته، المحلل السياسي الفلسطيني والقيادي بحركة فتح، أن جنوب أفريقيا عانت من العنصرية ومقاضاتها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية له دلالة، موضحا أنها دولة عانت من نموذج للعنصرية وحينما تخرج الدعوة منها فهي تعي وتعلم ما تقول أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف إسبيته، خلال حوار ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الحقائق على الأرض بارزة والقتل اليومي في غزة وصل لـ23 ألف شهيد منهم 11 ألف طفل، مؤكدا أنها أكبر مجزرة للأطفال في تاريخ الأمة، ومحاكمة اسرائيل أمام العدل الدولية رسالة لكل دول العالم.

وأشار إلى أن أكاذيب اسرائيل حول مصر أمام محكمة العدل الدولية ضعيفة، مؤكدا أن الدفاع الإسرائيلي كان مبني على أكاذيب حينما تحدثوا عن أن مصر تمنع دخول المساعدات، وقال: "كنت أتمنى الكاميرات تذهب للعريش وينظروا لحجم المرتجعات ومجموعة كبيرة من الأشياء مصورة وموثقة".