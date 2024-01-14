الأحد 14 يناير 2024
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وزيرة الثقافة: تخصيص يوم عن الهوية الفلسطينية بمعرض الكتاب هذا العام

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

كشفت الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وقالت الدكتور نيفين، الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "معرض الكتاب يلقى دعما غير عادي منذ الدورة الماضية، ورأينا مدى النجاح للدورة الماضية".

وأضاف: "نجاح الدولة الماضية شجعنا أكثر وحملنا المسؤولية على إضافة أشياء جديدة للدورة الجديدة من المعرض"، مشيرة: "دولة النرويج هي ضيفة معرض الكتاب هذا العام".

وأشارت الدكتور نيفين، الكيلاني، وزيرة الثقافة، إلى أن "هناك اهتماما بجناح الطفل في معرض الكتاب هذا العام، وشخصية هذا العام لمعرض الكاتب في أدب الطفل الكاتب الراحل يعقوب الشاروني".

وعن أنشطة معرض الكتاب هذا العام، أوضحت أن المعرض سيتضمن مجموعة كبيرة من الندوات واللقاءات، وسيكون هناك مؤتمر اليوم الواحد، وسيكون المعرض مخصص للقضايا الثقافية المهمة جدا، مثل الثقافة الرقمية وبعض القضايا الأخرى"، لافتة إلى أنه "سيكون هناك يوم كامل في معرض الكتاب هذا العام عن الهوية الفلسطينية".

وزيرة الثقافة حضرة المواطن نيفين الكيلاني

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