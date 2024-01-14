الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الطاقة الباكستانى: نعمل على استخدام المعادن بما يخدم الشعوب

وزير الطاقة الباكستاني
وزير الطاقة الباكستاني محمد علي

حل وزير الطاقة الباكستاني، محمد علي، ضيفًا علي فضائية  "القاهرة الإخبارية"، للحديث عن الاستراتيجية للمنطقة الفائقة.

وقال إن هذه المنطقة في سياق التعدين، منذ إفريقيا حتي وسط وجنوب آسيا، موضحًا أن هذه الدول غنية في موارد المعادن، وأن هذه المعادن سيكون لها دور كبير في مستقبل نظيف من ناحية الطاقة.

وأضاف نعمل على استخدام المعادن بما يخدم الشعوب، لأن هناك فجوة بين المعرفة والاستثمار ولا بد من جمع كل هذه النقاط المشتركة ولمنع بعض الناس من استخدام هذه الموراد فيما لا يفيد الشعوب.

وأشار إلى أن منطقة إفريقيا ووسط آسيا مليئة بالمعادن النظيفة، مؤكدًا أن "المنطقة الكبري" أهم منطقة تتركز بها المعادن في العالم.

القاهرة الإخبارية وزير الطاقة الباكستاني محمد علي

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