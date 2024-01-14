الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: احتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا يمثل اختراقًا لمعاهدة السلام

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علق  ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، علي اتهامات إسرائيل لمصر في محكمة العدل الدولية بعرقلة دخول المساعدات من معبر رفح المصري.

وقال خلال لقائه بفضائية "الغد"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء اليوم الأحد، إن احتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا يمثل اختراقا لمعاهدة السلام.

وأضاف، أن احتكاك إسرائيل بالجار الأكبر والدولة التي خاضت معها أكبر عدد من الحروب، احتكاك غير مقبول.

وأشار إلى أن تصرف مصر في حالة احتلال اسرائيل لمحور فلادلفيا سيكون تصرف أي دولة ذات سيادة تدافع عن أمنها القومي.

وأكد أن ذلك دولة ذات سيادة تدافع عن قضية مركزية تسمي القضية الفلسطينية والتصرفين مرتبطان، لأن الدفاع عن البوابة الشرقية لمصر لم يشمل الدفاع عن أمن مصر القومي وحده.

https://www.youtube.com/alghadtv/live/videos

ضياء رشوان الغد

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