ضياء رشوان: القضية الفلسطينية والأمن القومى المصرى وجهان لعملة واحدة

علّق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، علي اتهامات إسرائيل لمصر في محكمة العدل الدولية بعرقلة دخول المساعدات من معبر رفح المصري.

وقال خلال لقائه بفضائية "الغد"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء اليوم، إن القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري وجهان لعملة واحدة، موضحًا أن إسرائيل بنيت علي فكرة المظلومية اليهودية وفكرة الإبادة.

وأضاف، أن معاهدة عدم الإبادة الجماعية بنيت في الأصل علي الفكرة والأسطورة اليهودية، ولأول مرة في التاريخ يحدث مثل هذه الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني علي يد الإسرائيلين.

وأشار إلى أن اسرائيل بها حالة من الهزيان في المجتمع الداخلي، وبالتالي عندم تقف إسرائيل وتتهم جنوب إفريقيا علي أنها جناح لداعش وهي جناح لحماس.

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