كشف المحلل الاقتصادي، أحمد نجم، هل تؤثر حرب البحر الأحمر على أسعار النفط.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المراقب"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، إن حروب البحر الأحمر تؤثر بشكل كبير علي سلاسل كبيرة علي أداء الأسواق والتجارة العالمية.

وأضاف، أن أسعار النفط تقفز 4% بسبب تحويلات الناقلات مسارها من البحر الأحمر، موضحًا أن وهذه التسعيرة منذ اليوم الأول لتوتر الأحداث ولكن حتي اليوم لم نشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط وتسعير للسوق بالشكل الكبير.

وأشار إلى أنه لم نشهد انقطاع للعبور التام في منطقة البحر الأحمر كنوع من الصراعات، ولكن هذه الصراعات إذا تطورت سيكون لها تأثير كبير علي التحول التام في العبور في المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر.

وأكد أن بعض التقديرات تقول أن أسعار الشحن بين أوربا وأسيا ارتفعت بمقدار 173%، ولكن البعض الأخر لايزال لا يرفع هذه التكلفة.