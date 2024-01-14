ضياء رشوان: حماية شاحنات المساعدات لفلسطين مسئولية مجلس الأمن

علق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، علي اتهامات إسرائيل لمصر في محكمة العدل الدولية بعرقلة دخول المساعدات من معبر رفح المصري.

وقال خلال لقائه بفضائية "الغد"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء اليوم الأحد، إن الجهة الوحيدة التي تملك حق حماية شاحنات المساعدات في الجانب الفلسطيني هي مجلس الأمن.

وأضاف أن نشر تحقيقات صحفية في صحف أجنبية لتشويه الدور المصري في تقديم المساعدات للجانب الفلسطيني غير صحيح.

وأشار إلى أن هناك آلاف من المصابين والجرحي من الجانب الفلسطيني لا تسمح إسرائيل بتحركهم حتي رفح الفلسطينية ثم رفح المصرية، والدعوة الحقيقة ليس البحث عن صحافة الفضائح، ولكن عن المصابين الذين يعانوا من إصابات خطيرة للغاية لم نستطيع استقبالهم في المستشفيات المصرية.

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