ضياء رشوان: مصر حذرت كل الأطراف الدولية من سلوك إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين

قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، الدكتور ضياء رشوان، إن إسرائيل تعيش حاليا حالة ارتباك غير مسبوقة.

وأضاف رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «الغد»، مساء اليوم الأحد، أن الحرب العالمية الثانية كانت نقطة انعطاف كبيرة بنيت عليها فكرة المظلومية اليهودية.

ونفى رئيس الهيئة الاستعلامات المصرية مجددًا ما جاء في وسائل الإعلام الأميركية حول وجود تنسيق مصري إسرائيلي حول دخول المساعدات، مشددًا على أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري طوال الأزمة وقبلها بسنوات.

وأشار ضياء رشوان إلى أن مصر والأردن حذرا كل الأطراف الدولية من سلوك إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين أو احتلالها لمحور فيلادلفيا.

وأكد، أن مصر لم ولن توافق على تعديل أو تواجد إسرائيلي يخص محور فيلادلفيا، موضحا أن نتنياهو يكيل الاتهامات يمينا ويسارا لأنه لم يحقق أي أهداف للحرب في غزة.

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