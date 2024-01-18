الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فصائل فلسطينية: استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 فى خان يونس

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية.

الحرب على غزة

كما قد أعلنت الفصائل الفلسطينية من قبل عن استهداف قوة إسرائيلية راجلة إلى الشمال من محور حي الشجاعية بالأسلحة الرشاشة، وقذائف الأفراد، وإيقاعهم قتلى وجرحى.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

كما أفادت القناة بأن الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم طولكرم وسط حصار واسع للمستشفيات في المدينة.

فصائل فلسطينية القاهرة الإخبارية نبأ عاجل استهداف ناقلة جند صهيونية قناة القاهرة الإخبارية

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