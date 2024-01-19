مسئول أممى: آلاف المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للإهانة والتعذيب فى غزة

اتهم أجيت سونغاي، وهو مسئول في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إسرائيل بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في غزة.

وقال المسئول الأممي خلال مقابلة عبر الفيديو للصحفيين في غزة، والتي نقلتها فضائية "الغد"، إنه التقى برجال احتجزوا لأسابيع وتعرضوا للضرب وتعصيب الأعين كما أطلق سراح بعضهم وهم يرتدون الحفاضات.

وأضاف أن عدد الرجال الذين اعتقلتهم إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية في غزة في أكتوبر الماضي غير واضح، لكنه يقدر بالآلاف.

وعن مقابلة مع المحتجزين، تابع: "هؤلاء هم الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن الإسرائيلية في أماكن مجهولة لمدة تتراوح بين 30 إلى 55 يومًا".

وأوضح أنه التقى رجالًا تم إطلاق سراحهم في القطاع المحاصر، وأن هناك تقارير عن رجال تم إطلاق سراحهم لاحقًا، ولكن فقط بالحفاضات دون أي ملابس مناسبة في هذا الطقس البارد.

وأكمل: "قالوا إنهم تعرضوا للضرب والإذلال وسوء المعاملة وما قد يرقى إلى التعذيب، وأكدوا أنه تم عصب أعينهم لفترات طويلة البعض لعدة أيام على التوالي، وإن رجلًا قال إنه لم يتمكن من الاستحمام إلا مرة واحدة خلال فترة احتجازه التي استمرت 55 يومًا، وهناك تقارير تفيد بأنه أفرج عن رجال لكن فقط بحفاضات".