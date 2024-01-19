الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القسام: قنص جندى إسرائيلى شمال شرقى مخيم البريج ببندقية الغول

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي شمال شرقي مخيم البريج ببندقية «الغول»، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "الغد". 

أدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ بعد هجوم حركة (حماس) في السابع من أكتوبر إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتسبب في أزمة إنسانية.

في السياق، قال جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه إذا لم يحترم حزب الله حق سكان الشمال بالأمن، سنحقق الأمن بالقوة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه يفضل إعادة السكان إلى الشمال عبر تسوية، ومستعدون أيضًا للقيام بذلك عبر القوة العسكرية.

مخيم البريج حماس كتائب القسام جندي إسرائيلي لفضائية الغد وزير الدفاع الإسرائيلي

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