"مصر تستطيع".. الطفل الفلسطينى عبدالله كحيل: أشعر بالأمان فى مصر

خصص برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، حلقة اليوم للطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل، الذي وصل مصر لتلقى العلاج بمستشفى معهد ناصر.

وعبر الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله الكحيل عن سعادته بنجاح العمليات الجراحية التي أجريت له داخل أحد المستشفيات المصرية وأنه استطاع المشي على قدميه مرة أخرى، بعدما أصيب في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال: "حاسس بالأمان في مصر، وكنت عارف إن فيه احتمالات إني مقدرش أرجع أمشي على رجلي تاني".

وتابع: "نفسي أسلم على الرئيس السيسي، ونفسي لما أكبر أشتغل وأجيب فلوس وهديها لأمي، ونفسي أصبح مهندس وأرفع راسها".