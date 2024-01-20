السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجندى: مصر أكثر دولة فى العالم أرسلت مواد غذائية ومساعدات لغزة

خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالمجهودات التي تبذلها وزارة الأوقاف في دعم أهالى غزة.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن الوزارة قدمت معونات إنسانية لأهالي قطاع غزة.

وأضاف أن البعض لم يعد يتحدث عن غزة وأصبح الحديث عن أمم إفريقيا أو التوقعات الفلكية وخلافات أخرى، موضحًا أن الوزارة ترسل سلعًا غذائية من صكوك الإطعام لغزة.

ولفت إلى أن هذه المساعدات رسالة إلى الذين يحاولون التشكيك في الدور الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية وإيصال المساعدات للقطاع رغم المشاكل الاقتصادية التي يعانى منها العالم.

وأوضح أن مصر أكثر دولة في العالم قامت بإيصال المواد الغذائية والمساعدات العينية لأهلنا في غزة، رغم كل ما نراه من الضغط على مصر، حيث بلغ حجم المعونات التي قدمتها الدولة المصرية ثلاثة أرباع ما قدمه العالم.

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