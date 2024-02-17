السبت 17 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مظاهرات حاشدة فى المدن والعواصم الأوروبية والعربية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على غزة

مظاهرات تطالب بوقف
مظاهرات تطالب بوقف العدوان على غزة

شهد العديد من المدن والعواصم الأوروبية والعربية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبة بوقف العدوان.

مظاهرات في ألمانيا ترفع شعارات أنقذوا غزة وأوقفوا إطلاق النار

وفي ألمانيا، تظاهر الآلاف في العاصمة برلين تضامنا مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث شاركت عائلات كثيرة في التظاهرة، وارتدى المشاركون ملابس العاملين في القطاع الصحي، وهم يحملون نعش أطفال، في رسالة لاستهداف الطواقم الطبية، والأطفال في القطاع.

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ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات كتب عليها "أنقذوا غزة"، و"أوقفوا إطلاق النار".

كما ستشهد المدن الألمانية خلال الفترة المقبلة، مظاهرات عديدة احتجاجا على تقوم به سلطات الاحتلال من مجازر ضد شعبنا.

عشرات الآلاف يتظاهرون في تركيا تضامنا مع غزة

وفي العاصمة التركية إسطنبول، تظاهر عشرات الآلاف، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

وبدأت أعداد كبيرة من الأتراك في مدينة إسطنبول، وتحديدا عند جامع السلطان أحمد، بعد ظهر اليوم، التوجه للمشاركة في التظاهرة الحاشدة، والتي ستنطلق باتجاه ساحة امينونو، حيث حذر المشاركون من الهجوم على مدينة رفح التي نزح اليها مئات آلاف المواطنين، وطالبوا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار.

نعوش أطفال والعلم الفلسطيني في مظاهرات وسط لندن

وفي بريطانيا، انطلقت مسيرة بالآلاف وسط لندن، باتجاه السفارة الإسرائيلية، حاملين العلم الفلسطيني، ونعوش أطفال، داعين إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

كما شهدت مدن ستوكهولم السويدية وأورهوس الدنماركية وأمستردام الهولندية مسيرات مماثلة، طالب فيها المشاركون بوقف حرب الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، وبالتدخل العاجل لمنع توسيع الحرب على مدينة رفح.

وتظاهر آلاف في العاصمة الفرنسية باريس، ومدينة ستراسبورج التي يقع فيها مقر البرلمان الأوروبي ومدينة مرسيليا تنديدا بالعدوان، حاملين دمى صغيرة ملطخة بالدماء، كتعبير عن جثامين الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة، مطالبين حكومتهم بالتدخل لوقف هذه الحرب.

وفي العراق، شارك الآلاف في مظاهرة داعمة للشعب الفلسطيني، ومنددة بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة. 

ورفع المشاركون الأعلام العراقية والفلسطينية، ورددوا عبارات داعية لوقف الحرب في غزة، وإنقاذ حياة المدنيين هناك.

الاوروبية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة الشعب الفلسطيني الطواقم الطبية

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