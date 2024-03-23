السبت 23 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" وجنوب سيناء يناقشان الاستعداد لعقد مسابقة النوابغ في القرآن الكريم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث ناقشا عددًا من الملفات المشتركة بين الأوقاف والمحافظة على النحو التالي:

أولًا: تم بحث التعاون المشترك في إحلال وتجديد ثلاثة مساجد هي: مسجد المنشية ومسجد المروة بمدينة الطور، وإنشاء المجمع الإسلامي بنبق بمدينة شرم الشيخ، بالمشاركة مناصفة بين الوزارة والمحافظة. 

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ثانيًا: تم مناقشة الاستعداد لعقد مسابقة النوابغ في القرآن الكريم والثقافة الإسلامية والعربية بجنوب سيناء، وتم الاتفاق على عقد المرحلة الأولى التصفيات المحلية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من السبت 20 أبريل 2024 حتى الثلاثاء 23 أبريل 2024، في حين يتم افتتاح المرحلة الثانية للمسابقة الدولية يوم الجمعة 12 يوليو 2024.

مسابقة جنوب سيناء الدولية للنوابغ 

وتفقد وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، الاختبارات الأولية لفرع الثقافة الإسلامية والعربية في مسابقة جنوب سيناء الدولية للنوابغ التي تعقد اليوم بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ثالثًا: المسابقة الرمضانية المشتركة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، حيث تم اعتماد أسماء الفائزين في المسابقة القرآنية بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، حيث فاز في المسابقة 633 متسابقًا، وذلك على النحو التالي: 

• المرحلة الابتدائية 5 أجزاء: حيث فاز (296) متسابقًا في هذا المستوى.
• المرحلة الإعدادية 10 أجزاء: حيث فاز (123) متسابقًا في هذا المستوى.
• المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن: حيث فاز (99) متسابقًا في هذا المستوى.
• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم): حيث فاز (115) متسابقًا في هذا المستوى.

الأوقاف مختار جمعة وزير الأوقاف جنوب سيناء سيناء خالد فودة

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