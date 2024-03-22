الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الطيب يهنئ مديرة مرصد مكافحة التطرف على تكريم الرئيس لها فى يوم المرأة المصرية

الرئيس السيسي و
الرئيس السيسي و رهام سلامة

هنأ فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بمناسبة تكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تقديرًا لجهودها في مجال مكافحة التطرف، بوصفها احدى أبرز القيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2024، التي أقيمت اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

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كرمها الرئيس السيسي.. من هي رهام عبد الله سلامة؟

وبهذه المناسبة، توجهت الدكتورة رهام سلامة، بخالص الشكر والتقدير والامتنان  للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هذا التكريم الرفيع، الذي يؤكد دعم الدولة المصرية للمرأة في كافة المجالات، ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه وتمكينه للمرأة في الأزهر الشريف وتعزيز دورها من خلال تشجيعه الدائم والمستمر لها، مؤكدة التزامها الكامل بمواصلة العمل بجد واجتهاد لخدمة الوطن والمساهمة في تحقيق نهضته.

 

وتعمل رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر منذ إصدار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بتكليفها بهذه المهمة على إرساء السلام من خلال مواجهة وتفنيد الفكر المتطرف والسعي الدؤوب على إنتاج مجموعة متنوعة من الإصدارات التي تفكك هذا الفكر وتكشف حقيقة القائمين على التنظيمات الإرهابية في العالم، وذلك بلغات المرصد الـ 13 إلى جانب تنظيم ورش عمل لطلاب المدارس والجامعات وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.

 

ونالت الدكتورة رهام سلامة، درجتي الماجستير والدكتوراة فى اللغة الأردية وآدابها، كما عملت لدى مركز الأزهر للترجمة، وأسهمت فى إصداراته من ترجمات ومراجعات لأكثر من خمسة كتب ولعدد ضخم من المقالات المنقولة من الأردية إلى العربية ومن العربية إلى الأوردية.

 

وتحمل الدكتورة رهام سلامة أيضًا صفة العضوية ببيت العائلة المصرى، كما سبقت لها المشاركة فى عدد كبير من المؤتمرات والجلسات المتعلقة بمكافحة التطرف على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تمثيل الأزهر الشريف فى الأمم المتحدة، وفي الاتحاد الأوروبي، وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (فيينا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي الوفود الرئاسية الموفدة إلى الصين والهند.

 

كما سبق لها المشاركة بصفة عضو فى بعثات السلام التي زارت باكستان فى عام 2015؛ ولها خبرات في مكافحة التطرف العنيف، لا سيما في السياقات الناطقة الأوردية والإنجليزية، كما تحمل الدكتور رهام سلامة صفة جهة الاتصال المعتمدة فى القاهرة لدى معهد أريجاتو الدولي. وسفيرة منظمة أديان من أجل السلام religions for peace التابعة للأمم المتحدة، وعضو مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينيين بالأردن، كما شاركت في أكثر من أربعين مؤتمر وورشة عمل دولية، ومثلت الأزهر الشريف فى مجلس الأمن بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

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