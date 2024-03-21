كرمها الرئيس السيسي.. من هي رهام عبد الله سلامة؟

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نماذج مضيئة ومشرفة للمرأة المصرية في مجالات مختلفة، وذلك ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، ضمنهم الدكتور رهام عبدالله سلامة.

وتشغل الدكتورة رهام عبد الله سلامة منصب المدير العام لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وتتولى الإشراف على وحدة اللغة الأوردية في المرصد ذاته منذ 2015؛ كما تعمل أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة الأوردية وآدابها في كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر الشريف في القاهرة. نالت الدكتورة رهام سلامة درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغة الأوردية وآدابها، كما علمت لدى مركز الأزهر للترجمة.

وأسهمت في إصداراته من ترجمات ومراجعات لأكثر من خمسة كتب ولعدد ضخم من المقالات المنقولة من الأوردية إلى العربية ومن العربية إلى الأوردية. تحمل الدكتورة رهام سلامة أيضًا صفة العضوية ببيت العائلة المصري، وسبقت لها المشاركة في عدد كبير من المؤتمرات والجلسات المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف على المستويين الإقليمي والدولي، وسبق لها تمثيل الأزهر الشريف في الأمم المتحدة، وفي الاتحاد الأوروبي، وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (فيينا)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي الوفود الرئاسية الموفدة إلى الصين والهند.

كما سبق لها المشاركة بصفة عضو في بعثات السلام التي زارت باكستان في 2015؛ ولها خبرات عريضة في مكافحة التطرف العنيف، لا سيما في السياقات الناطقة بالأوردية والإنجليزية، وتحمل الدكتور رهام سلامة صفة جهة الاتصال المعتمدة في القاهرة لدى معهد أريجاتو الدولي.